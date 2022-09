Novo humorista está dando o que falar na cena carioca

Dan Mendes é a mais nova promessa do universo humorístico do país

Se você ainda não sabe quem é Dan Mendes, grave este nome pois ele ainda vai ser muito falado dentro do universo do humor nacional. Já com êxito alcançado na internet, ele foi convidado pelo Multishow para ser repórter correspondente do Rock In Rio 2022. Além de conquistar seu espaço nas telinhas, chega marcando presença nos palcos do festival.

Dan anunciou recentemente seu primeiro show de comédia, “Dan Mendes – Por trás das câmeras O SHOW”, e em apenas 30 minutos, esgotou todos os ingressos. Nas redes sociais, o humorista começou a pautar temas importantes e foi ganhando cada vez mais destaque no meio. Assim, passou a trabalhar profissionalmente na internet, trazendo conteúdos de entretenimento e lifestyle.

Em sua estreia na TV, entrevista com Iza

Dan também diverte as pessoas que o acompanham, com vídeos humorísticos que retratam personagens de sua família, sua cidade natal, além de responder caixinhas de perguntas dando os melhores conselhos. O êxito é inegável e não à toa que ele já acumula o impressionante número de 1,6 milhão de seguidores em suas redes sociais.

Em seu Instagram, o influencer comemorou a sua conquista como repórter: “Tanto que ralei pra chegar até aqui… e cheguei, cheguei! Cês não vão entender o que eu estou sentindo nesses dias. Era tudo tão inalcançável, tão distante. E de repente…TRAW! Vivendo o sonho de quando eu tinha meus 13 anos de idade. Que ao mesmo tempo eu nem me permitia sonhar por parecer tão impossível. Obrigado, Deus. Obrigado a todos vocês que fizeram isso acontecer. Obrigado, Multishow. Eu entrevistei Iza na sua estreia no palco mundo do Rock In Rio. Hoje eu só vim agradecer!”.

Nova promessa do humor brasileiro

Dan Mendes – Por trás das câmeras O SHOW

O espetáculo de Dan, acontece no Teatro Miguel Falabella, Rio de Janeiro, em 20 de outubro. Durante o show, o jovem promete transportar seu Instagram para os palcos. Trazendo os famosos personagens que ganharam o coração dos internautas, garante muita diversão com histórias de sua cidade natal, situações cômicas, danças, claro, com grandes inspirações e referências.