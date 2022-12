Novo fenômeno do pop brasileiro, Thiago Pantaleão lota show em São Paulo

Cantor fez a apresentação oficial de seu primeiro álbum de carreira, “Fim do Mundo”, e anuncia agenda para 2023

O cantor e compositor Thiago Pantaleão se apresentou no último sábado (17) na Audio, em São Paulo, com o primeiro show oficial do álbum “Fim do Mundo”, lançado em setembro pelo slap, selo da Som Livre. O público lotou a casa de eventos, fazendo do single “Desculpa Por Eu Não Te Amar”, ponto alto da noite. Thiago também recebeu participações especiais no palco como Lukinhas, MC Soffia, Day Limns e Mariah Nala.

Emocionado, Thiago celebra o primeiro show da carreira, que abre caminho para a agenda de 2023 do artista: “O show foi incrível, ver a Audio cheia foi surreal! Eu tenho colecionado primeiras vezes, porque é tudo muito recente pra mim, e ontem foi a primeira vez que eu fiz um show só meu num lugar tão emblemático, do qual todo mundo fala: ‘Ah, se você consegue encher a Audio, então é pra frente’. Então é ver que deu certo, que todo o trabalho da nossa equipe tem dado muito certo também, fruto de muita luta, planejamento, determinação, mas tudo feito com muito carinho e muito amor. E acho que o resultado foi a galera chegando junto, cantando junto e isso me faz muito feliz”.

O disco “Fim do Mundo” possui nove faixas e participações especiais de nomes como Day Limns, Lukinhas, Pablo Bispo e Ruxell, evidenciando toda a versatilidade musical de Pantaleão. Em dezembro, o artista lançou com exclusividade em um painel da ComicCon Experience (CCXP) em São Paulo, o videoclipe da faixa “Konoha”, também disponível em seu perfil do YouTube. Ele apresentou a música ao vivo no evento ao lado do parceiro Lukinhas e falou sobre a inspiração da letra e do clipe no universo do personagem Naruto, do qual Thiago nutre uma paixão por mangás, super-heróis e histórias em quadrinhos.

Para 2023, Pantaleão já tem shows agendados no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife nos meses de janeiro e fevereiro. As datas podem sofrer alterações, para mais informações acompanhe o perfil do artista no Instagram.

Agenda 2023

03 de janeiro (terça-feira): Festival de Verão: Lia Clark convida Thiago Pantaleão na Quadra da São Clemente (RJ)

21 de janeiro (sábado): Festa Nubrilho na Quadra do Império Serrano (RJ)

11 de fevereiro (sábado): Festival Hopi Pride em São Paulo

12 de fevereiro (domingo): Bloco da Preta (RJ)

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval Parador em Recife