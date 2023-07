Novo extrato de Cannabis é aprovado pela Anvisa e promete revolucionar o tratamento de transtornos mentais

“Healthtech Endogen lança fitoterápico de Cannabis para tratar depressão e ansiedade

Na última quarta-feira (26), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a aprovação para comercialização do extrato de Cannabis da Zion MedPharma, uma das marcas da healthtech Endogen. Esse produto inovador contém 6.000 mg de fitocomplexos, incluindo 1.500 mg de Canabidiol (CBD) e até 6 mg de Tetrahidrocanabinol (THC). Com essa aprovação, a expectativa é que pacientes com ansiedade, insônia e depressão encontrem uma alternativa eficaz para o tratamento de seus sintomas.

Extrato de Cannabis da Zion MedPharma é o novo tratamento para ansiedade e insônia

A principal vantagem dessa mudança é que o extrato de Cannabis agora estará disponível em frascos de 30mL, oferecendo um custo menor por mililitro, o que torna o tratamento mais acessível e viável para a continuidade a longo prazo. O item, que é o primeiro a ser disponibilizado no Brasil contendo 200mg/mL de extrato vegetal de Cannabis sativa (full spectrum) com 50mg de CBD/mL, estará disponível para venda nas redes Droga Raia, Drogasil, Drogarias São Paulo e Panvel a partir de novembro deste ano. Vale ressaltar que, para adquirir o produto, será necessário apresentar uma receita médica.

Anvisa libera venda de extrato de Cannabis para uso terapêutico

O CEO da Endogen, Lukas J. Fischer, está otimista com o lançamento da nova versão do extrato e projeta um faturamento de R$ 15 milhões até o final de 2023, o que representa um crescimento surpreendente de 120% em relação ao ano anterior. Fischer ressalta a importância desse avanço para a qualidade de vida das pessoas e afirma que, graças ao extrato full spectrum no fitoterápico, ele apresenta maior eficácia quando comparado a produtos de CBD isolado, o que pode trazer resultados significativos para pacientes que enfrentam transtornos mentais.

A aprovação desse extrato de Cannabis pela Anvisa representa um marco importante no cenário da saúde no Brasil, abrindo portas para novas possibilidades de tratamento e proporcionando uma esperança renovada para aqueles que sofrem com problemas de ansiedade, insônia e depressão. Com o lançamento previsto para novembro, muitas pessoas poderão experimentar uma abordagem terapêutica mais natural e promissora, trazendo benefícios reais para sua saúde mental e bem-estar geral.