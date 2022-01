Novo álbum de Pedro Sampaio ganha projeto exclusivo no TikTok

DJ e produtor participa de experiência audiovisual inédita na plataforma e apresentará as músicas de seu novo disco ao lado de grandes artistas em live no dia 3 de fevereiro

Para o lançamento do seu primeiro álbum, “Chama Meu Nome”, Pedro Sampaio está preparando uma experiência audiovisual completa no TikTok. Depois de pular de paraquedas para chegar na ilha de “Chama Meu Nome”, no teaser que anuncia a data de lançamento do álbum, marcado para o dia 2 de fevereiro, o DJ e produtor vai recriar o ambiente mágico da ilha em uma apresentação exclusiva ao vivo em seu perfil do TikTok, no dia 3 de fevereiro, às 20h.

Na live especial para o aplicativo de vídeos curtos, Pedro Sampaio vai comentar sobre o conceito criativo do seu primeiro álbum em estúdio e se apresentar ao lado de artistas que participam dos feats. exclusivos desse novo projeto.

Pedro Sampaio (Crédito: Rodolfo Magalhães)

“Esse é meu primeiro álbum e estou muito animado. Me importo muito com a parte conceitual e de estratégia dos meus projetos. Deixei minha criatividade fluir e criei uma ilha mágica para os meus fãs. Estou muito feliz que o TikTok está comigo nessa! Vamos juntos dar vida à ilha de “Chama Meu Nome” e a toda essa experiência única que é o programa e a live”, conta Pedro Sampaio.

O projeto será dividido em cinco episódios e contará com uma experiência visual inédita da ilha mágica “Chama Meu Nome”. Nos conteúdos, os usuários do TikTok poderão conhecer mais sobre a ilha criada no disco, as músicas, coreografias e as participações especiais, em uma grande imersão no ambiente imaginado pelo músico para o lançamento de seu primeiro álbum.

“Pedro Sampaio é uma das principais jovens estrelas da música atual e essa parceria nos deixa muito felizes e animados. Música é um segmento muito importante da cultura brasileira e uma das principais formas de expressão da comunidade do TikTok. Ela quebra barreiras, diferenças culturais e sociais, e queremos levá-la a todos os públicos“, diz Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina.