Novela “Valor da Vida” ganha telas da Band na próxima segunda-feira

Produção contará com transmissão simultânea no Bandplay; elenco conta com Marcello Antony e Thiago Rodrigues

A emissora Bandeirantes lança na próxima segunda-feira (31), a novela Valor da Vida. A produção será exibida de segunda a sexta-feira às 22h e contará com transmissão simultânea no site oficial e também no Bandplay.

A novela tem várias questões éticas e filosóficas

A produção reúne grandes nomes como Marcello Antony que dará vida ao Jesus Gonzaga e Thiago Rodrigues, como Vasco Folque. Além de Carolina Kasting, Adriano Toloza, Cassiano Carneiro, Thaiane Anjos, Joana de Verona, Rúben Gomes e Ana Sofia Martins. As gravações foram divididas em três países: Brasil, Líbano e Portugal.

“Deixei o país em 2018, quando recebi o convite para integrar o elenco de Valor da Vida. Para mim, foi uma grande felicidade saber que a Band exibiria a novela. Faço um neurocientista extremamente misterioso que, de alguma forma, ressuscita as pessoas, por isso ele está muito ligado ao despertar do protagonista da trama”, afirmou Antony.

A autora afirmou que a trama destaca a importância da vida para cada um e o valor que cada pessoa atribui conforme sua posição socia

A trama começa quando Artur (Rúben Gomes) é encontrado sem memória por Aisha (Isabela Valadeiro) nas ruínas do Líbano. Ao descobrir sua identidade, o milionário se dá conta de que é dado como morto há duas décadas. Apesar do tempo que passou, ele não envelheceu um dia sequer. Após o desaparecimento, sua mulher, Júlia (Dalila Carmo), se casa com Vitorino (Joaquim Horta), seu melhor amigo. Porém, ao se deparar com o “falecido”, ela percebe que ainda o ama e fará tudo o que estiver ao seu alcance para reconquistá-lo.

A novela é escrita por Maria João Costa, vencedora do Emmy Internacional por Ouro Verde, a história foi líder de audiência no canal TVI ainda na estreia. A autora afirmou que a trama destaca a importância da vida para cada um e o valor que cada pessoa atribui conforme sua posição social. “Qual é o valor da vida para um cientista que cruza limites éticos para tentar salvar vidas humanas ainda que tenha que perder outras pessoas no meio do caminho? Qual é o valor da vida para um homem que quer salvar a mulher e está disposto a comprar um rim no mercado ilegal?

Ou qual é o valor da vida para um homem que acorda 20 anos depois sem saber quem é? A novela tem várias questões éticas e filosóficas. É uma trama complexa, densa, que passa por vários países, e eu espero que os brasileiros gostem e se divirtam”, finalizou.