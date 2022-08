Novela Mar do Sertão cria tendência na moda com figurino de atmosfera nordestina

Conheça as dicas da stylist Camile Stefano para se inspirar no visual do novo folhetim da Rede Globo

O interior do nordeste brasileiro será o cenário idílico da nova novela das 18h, da Rede Globo. Mar do Sertão, que estreou esta semana, constrói a atmosfera sertaneja a partir das roupas dos personagens.

complementos ideais para as jaquetas jeans e de couro os bordados e as rendas comporão um look urbano

E se você curte esse visual mais despojado e confortável, a consultora de moda Camile Stefano aponta como a leveza dos tecidos, os bordados e as cores dos trajes que compõem a narrativa podem ser destaque na hora de montar o visual.

O folhetim, que se passa numa cidade fictícia no Vale do Catimbau (região entre Alagoas e Pernambuco), traz a protagonista Candoca (Isadora Cruz) com um figurino repleto de vestidos bordados e em renda e na paleta de cores da Caatinga: branco, vermelhos rosados e tonalidades de marrom. “As cores do figurino demonstram a ligação forte da mocinha com a cultura e os valores do local”, explica Camile.

Camisa branca e jeans finalizada com uma bolsa de tricô

Segundo a especialista, esse estilo também pode ser adaptado para o visual urbano. “Os vestidos bordados e de renda são complementos ideais para as jaquetas jeans e de couro e para as botas modelo coturno ou cowboy, tendência que vamos ver muito durante a primavera”, destaca a stylist.

Camile aposta tanto na renda quanto no crochê para a próxima estação. “O crochê voltará principalmente nos acessórios e a renda estará presente nas transparências, como visto no último desfile da Dior Cruise de 2022”, aposta.

Essa é a oportunidade para incorporar as duas tendências tipicamente brasileiras nos pequenos detalhes dos looks: “A combinação básica camisa branca e jeans pode ser complementada com uma gola com aplicações de renda e finalizada com uma bolsa de tricô”, exemplifica Camile.