Novela ‘Força de Um Desejo’ estreia no Viva substituindo ‘Alma Gêmea’

O canal Viva vai trazer mais um grande sucesso da teledramaturgia brasileira. Assim que “Alma Gêmea” terminar, o canal estreia ‘Força de Um Desejo’, no dia 24 de outubro, às 15h, com reprise às 23h45.

A novela escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira, foi exibida originalmente em 1999, na TV Globo, e mexeu com os corações românticos.



A trama retrata o romance impossível entre Ester, uma famosa cortesã, vivida por Malu Mader, e Inácio Sobral, um jovem rico e de família poderosa interpretado por Fábio Assunção.



A novela foi inspirada em três romances do visconde de Taunay: A Retirada da Laguna, Inocência e A Mocidade de Trajano. No elenco, além de Malu Mader e Fábio Assunção, a atração conta com grandes estrelas como Selton Mello, Reginaldo Faria, Sônia Braga, Nathalia Timberg, Cláudio Corrêa e Castro, Dira Paes, Paulo Betti e Denise Del Vecchio.