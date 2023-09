Novela ‘América’ de Glória Perez chega ao VIVA em substituição a ‘Senhora do Destino

A partir de 27 de novembro, o VIVA traz a história emocionante da brasileira Sol, interpretada por Deborah Secco. A trama que conquistou o Brasil em 2005 retorna ao VIVA com uma equipe de talento

A partir de 27 de novembro, os telespectadores do canal VIVA terão uma nova história para acompanhar. A renomada autora Glória Perez traz sua obra “América” para substituir a icônica “Senhora do Destino”. Com direção de Jayme Monjardim, Marcos Schechtman, Luciano Sabino, Marcelo Travesso, Teresa Lampreia, Federico Bonani e Carlo Milani, a trama promete emocionar o público com uma narrativa repleta de aventura, romance e superação.

VIVA anuncia estreia de ‘América’ com elenco de estrelas

A história gira em torno de Sol, interpretada brilhantemente por Deborah Secco, uma jovem brasileira que atravessa ilegalmente a fronteira do México em busca de realizar seu grande sonho nos Estados Unidos. É por meio dessa jornada que a busca pela realização de desejos se desenrola, contando a história de amor de Sol e Tião, vivido por Murilo Benício. Uma relação que transcende as barreiras do tempo e das vidas passadas.

Deborah Secco vive papel inesquecível, ao lado de Murilo Benício em ‘América’ no VIVA

O elenco de “América” é uma verdadeira constelação de estrelas, com nomes como Betty Faria, Bruna Marquezine, Caco Ciocler, Camila Morgado, Chico Diaz, Eliane Giardini, Marcos Frota, Murilo Rosa e Nívea Maria, entre outros talentosos atores. A novela estreia no VIVA no dia 27 de novembro e será exibida de segunda a sábado, a partir das 23h, com maratona aos domingos a partir das 19h.

Murilo Rosa e Eliane Giardini em América

Prepare-se para uma história emocionante que conquistou o Brasil em 2005 e agora retorna para cativar uma nova geração de telespectadores. “América” promete ser uma novela que vai tocar o coração de todos com sua trama envolvente e elenco de peso. Não perca a estreia e embarque nessa jornada de sonhos e emoções a partir de 27 de novembro, somente no VIVA.