Nova vacina contra Covid-19 da Sinovac, contendo Ômicron foi aprovada para ensaio clínico no Chile

A Sinovac Biotech Ltd., líder no fornecimento de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou que o Instituto de Saúde Pública (ISP) chileno aprovou o ensaio clínico de fase II de sua vacina contra COVID-19 inativada com a variante ômicron e a vacina trivalente contra COVID-19 (variantes ancestral, delta e ômicron) em 31 de agosto.



Ensaio clínico avaliará a imunogenicidade e segurança das doses

O ensaio clínico avaliará a imunogenicidade e segurança de uma dose de reforço das duas vacinas candidatas em adultos que receberam duas doses de reforço da vacina CoronaVac®️, de mRNA ou com vetor adenoviral contra COVID-19.

Este estudo é o primeiro no mundo a pesquisar sobre vacina multivalente inativada contra COVID-19. Neste ensaio clínico multicêntrico, duplo-cego, aleatório de fase II, serão recrutados 826 adultos totalmente vacinados.



Os participantes do grupo heterólogo são pessoas que receberam duas doses de CoronaVac®️ e duas doses de reforço com mRNA ou vetor viral, ao passo que os participantes do grupo homólogo receberam quatro doses de CoronaVac®️.

Os participantes do grupo heterólogo serão aleatórios para receber uma dose de reforço com a vacina com ômicron, trivalente ou CoronaVac®️, enquanto os do grupo homogêneo serão aleatórios para receber uma dose de reforço da vacina com ômicron ou trivalente.

O Sr. Weidong Yin, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da SINOVAC disse: “A SINOVAC fez ótimos avanços ao cooperar com parcerias mundiais no desenvolvimento e fabricação da vacina contra COVID-19. Estamos orgulhosos do fato de que a CoronaVac®️ pode proteger pessoas a partir dos seis meses de idade, e esta aprovação clínica permitirá ainda uma melhor proteção.”

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®️, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é o único fornecedor da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®️, para o programa de armazenamento do governo chinês.