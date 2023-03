Nova temporada de Saia Justa chega ao GNT no dia 08 de março com Xuxa como convidada especial

Bela Gil e Gabriela Prioli passam a integrar o elenco do programa ao lado de Astrid Fontenelle e Larissa Luz

A partir do dia 8 de março, o “Saia Justa” estará de volta ao GNT em nova temporada e com novidades no elenco. Astrid Fontenelle e Larissa Luz passam a dividir o sofá com a influenciadora, advogada criminalista, apresentadora, Gabriela Prioli, e, também, com a nutricionista e mestre em ciências gastronômicas, Bela Gil.

Com estreia marcada para o Dia Internacional da Mulher, o primeiro episódio do programa conta com a presença de Xuxa, a eterna Rainha dos Baixinhos, como convidada no sofá para celebrar esse novo quarteto de Saias, em comemoração aos seus 60 anos, no próximo dia 27.



Gabriela, que está em pleno período de descobertas, conta com um espectro de influência que abrange de Anitta a ministros do STF e afirma que pode contribuir bastante para o repertório do programa. “Chegar ao Saia Justa é uma honra e uma responsabilidade, né? Porque esse sofá foi ocupado por várias mulheres admiráveis e integrar essa nova formação, para mim, é uma grande honra e eu entendo a responsabilidade que ocupar esse espaço carrega, então quero trazer o meu melhor. Acho que consigo agregar pela diversidade, essa formação diversa, essa trajetória diversa. Acredito que o bacana do Saia Justa é justamente as Saias terem experiências distintas que proporcionam uma conversa mais ampla, vários repertórios se encontrando ali promovem um diálogo rico. É para isso que quero contribuir”, afirma a apresentadora.

Bela está familiarizada com o GNT por ter apresentado o “Bela na Cozinha”, “Vida Mais Bela” e “Refazenda”, se mostra animada em voltar ao canal e mostrar outra versão sua, além da gastronomia. “Estou feliz de voltar para casa, ao GNT. É sempre bom voltar e estar aqui. Estou muito feliz por agora estar no Saia Justa com esse trio maravilhoso que se deu. Acho que as pessoas me conhecem muito por conta da comida e por eu ser uma grande ativista da alimentação saudável. Agora, vou ter a oportunidade de expor minha opinião sobre outros assuntos, o que até já faço, mas acho que as pessoas podem se surpreender. Acredito que minha forma de contribuir é trazendo minha leveza, um pouco de conhecimento referente a essa própria questão alimentar e diversão. Mas obviamente falaremos sobre coisas muito sérias”, diz Bela Gil.



Astrid, que está no comando do Saia Justa há quase 11 anos, também está empolgada com o repertório que Gabriela e Bela trarão ao programa. “As minhas expectativas são as melhores possíveis porque o que me move depois de alguns anos de prática no Saia é exatamente conhecer, aprender sobre as pautas, mas também sobre pessoas. Então, quando chegam duas pessoas novas para esse grupo, a gente até pode falar sobre os mesmos assuntos, só que agora do ponto de vista delas. Nesse grupo específico, eu não conheço a Gabriela Prioli, a gente nunca se encontrou nem em festa, então é realmente o novo de novo. E a Bela, que eu conheço desde criança, vai ser muito bom tê-la ali com a responsabilidade de quem está discutindo coisas novas, que ela sem dúvida tem repertório de vida para agregar”, explica.

Por fim, Larissa Luz – que passou a fazer parte da formação do Saia no ano passado e está em plena ascensão, participando dos festivais mais importantes do Brasil e protagonizando um longa no Globoplay, além de peças e documentários — conta sobre como evoluiu por conta do programa. “Ao longo deste último ano eu cresci bastante, tecnicamente falando, como apresentadora e comunicadora. Enquanto pessoa, enquanto humana, também acho que estou crescendo bastante, acho que isso é o que me faz cada vez mais gostar de participar do Saia Justa, que é conseguir aprender, amadurecer enquanto pessoa”. Além disso, ela se mostra preparada para a estreia. “Estou muito animada com essa temporada, acho que Bela e Gabriela têm muitas coisas boas a acrescentar, para trazer para o programa em termos de informação, de vivência e experiência. Me sentindo como no primeiro dia de aula: quero fazer amizade”, conta.

Com análises acuradas e momentos de diversão, este time forte, diverso, cheio de opinião e informação vai falar sobre autoconhecimento, relacionamentos, atualidades, maternidade, saúde, trabalho, bem-estar, sexo, espiritualidade e muito mais. Além disso, na temporada de 2023, o Saia Justa vai potencializar sua atuação multiplataforma e intensificar a presença no ambiente digital – por meio de conversas ainda mais presentes nas redes sociais, no YouTube e no Globoplay -, convidando a audiência para um diálogo mais amplo e reforçando a relevância e credibilidade do programa.

O Saia Justa é exibido ao vivo no GNT, às quartas, às 22h15.