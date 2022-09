Nova temporada de Jojo Nove e Meia estreia no dia 3 de outubro

Jojo Todynho comanda o programa do Multishow que terá Cauã Reymond, Vitão, Deborah Secco, Lília Cabral, Majur, Jonathan Azevedo, Valeska Popozuda e Grazi Massafera como convidados da atração

Jojo Todynho está de volta no comando do talk show Jojo Nove e Meia. A partir do dia 3 de outubro, ela terá um encontro marcado com o público, na segunda temporada do programa do Multishow. A atração, que na primeira temporada era exibida toda quinta-feira, agora vai ao ar de segunda a sexta no canal. Serão 15 episódios inéditos, sempre às 22h45. A produção é da Formata e a direção é de Padu Estevão.

Nova temporada do programa Jojo Nove e Meia

Os novos episódios já começam com novidades: o programa agora conta com a presença da plateia, que irá interagir com Jojo durante os bate-papos. O cenário também foi repaginado!

“Eu sou apaixonada por televisão. Sou cantora, mas sempre gostei desse lado de apresentar, então para mim é uma realização muito grande voltar com a segunda temporada do Jojo Nove e Meia no Multishow. Isso só confirma o sucesso que foi o programa. É maravilhoso ter esse espaço para me expressar e estou muito feliz com essa nova fase”, comemora Jojo Todynho.

Ao longo da temporada, Jojo comanda as entrevistas que terão a carreira e curiosidades da vida pessoal de cada convidado como fio condutor. O primeiro entrevistado será Cauã Reymond! O ator conta sua trajetória, relembrando a época em que praticava Jiu Jitsu, passando pela moda até chegar na atuação. Assuntos como bullying, psicologia, paternidade e autoestima também ganham espaço na pauta.

Cauã Reymond é um dos convidados do talk show

A apresentadora e o convidado também participam do quadro Gêmeo Bom X Gêmeo Mau, onde os dois improvisam baseados em situações propostas por Guto TV.

Nomes como Cacau Protásio, Deborah Secco, Duda Beat, Grazi Massafera, Jessica Ellen, Jonathan Azevedo, Lília Cabral, Majur, Miá Mello, Mônica Martelli, Rodrigo Sant’Anna, Tiago Abravanel, Valeska Popozuda e Vitão são os convidados especiais da temporada.

Guto TV

No digital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sucesso do original Jojo Meia Nove garantiu que o podcast também retorne à segunda temporada repaginado: ainda mais quente e super divertido! No cenário que remete aos podcasts atuais, Jojo e Caroline Amanda receberão os mesmos convidados do programa linear, mas desta vez, o papo em formato de “mesacast” terá temas bem picantes como foco. Além disso, a dupla também traz dúvidas do público, e, ao lado do entrevistado, dá sua opinião sobre o assunto. A exibição é de segunda a sexta, às 12h no canal Humor Multishow https://www.youtube.com/humormultishow no YouTube.