Nova era no consumo dos cosméticos exige responsabilidade e inclusão

A proposta Glúten FREE para que pessoas celíacas possam usar sem ter reações alérgicas e Parabeno FREE que são metais pesados muito usados na indústria dos cosméticos para conservá-los, são excelentes vitrines dessa nova fase na indústria dos cosméticos assim como os produtos não testado em animais.

Agustin Fernandez

“Desde criança sou apaixonado por bichinhos e me lembro que assim que começamos a desenvolver os primeiros cosméticos eu pedi que fossem cruelty FREE. Na época desenvolvemos o próprio selo usando uma imagem da minha cachorrinha Beyoncé. Fiz por eles pra ser sincero, há 5 anos quando as pessoas nem sabiam que existiam testes em animais. Hoje, 5 anos depois fico feliz e me sinto realizado e adiantado no mercado”, disse Agustin Fernandez, o maquiador mais seguido do Brasil que detém a marca Loja do Divo onde tem como carro chefe responsabilidade e inclusão em sua linha de produtos.