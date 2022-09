Nordestina Patrícia Mirza, que foi destaque em Cannes, participa no maior evento de Empreendedorismo do mundo

Empresária brasileira que virou uma educadora corporativa milionária sobre Comunicação de Influência, apesar do TDAH e da dislexia, palestra com outros grandes nomes na Feira de Empreendedorismo do SEBRAE-RJ

A empresária Patrícia Mirza, além de potência no marketing de influência mundial, virou ícone de conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

Feira do Empreendedorismo do SEBRAE-RJ

Quem assiste Patrícia palestrar nem de longe desconfia que um dia a linguagem foi o seu maior desafio. “Eu decidi transpor os limites que eram impostos para a minha capacidade já adulta. Foram muitos anos acreditando que eu era menos do que realmente era. A falta de um olhar atento e da orientação correta roubam por muito tempo a verdadeira identidade de quem tem o Transtorno (TDAH)”, diz Patrícia.

Mirza estará na Feira do Empreendedorismo do SEBRAE-RJ, que reunirá grandes nomes da Inovação e da Gestão de Negócios num só lugar, entre os dias 1 e 3 de setembro.

Do Ceará ao tapete vermelho de Cannes

Patrícia Mirza é um dos nomes mais cotados justamente por ser uma mulher de origem humilde no sertão nordestino, com tantas limitações de aprendizagem e ter representado o Brasil no maior Festival de Cinema do planeta, como empresária de potência, ao lado de grandes marcas mundiais.

Considerado o maior evento sobre empreendedorismo do mundo, com uma expectativa de público de 30 mil pessoas, 120 expositores e cerca de 250 palestras simultâneas espalhados pelos 14.000 m² do Expo Mag, no Rio de Janeiro, a Feira promovida pelo SEBRAE, que retoma neste ano ao modelo presencial, promete marcar a história das edições por causa do nível dos palestrantes.

Foi por meio de muitas conexões, que a cearense desfilou no tapete vermelho do último Festival de Cannes, mesmo sem ser indicada a nenhum filme. Patrícia foi uma das patrocinadoras do maior evento do cinema mundial e conquistou o prestígio de estar ao lado de celebridades como Julia Roberts, Sharon Stone, Tom Cruise e outros grandes nomes.