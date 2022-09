No mês do consumo responsável e o Grupo Petrópolis realiza diversas ações de conscientização

Programa Saber Beber alerta sobre a importância de consumir produtos alcoólicos com equilíbrio e sabedoria

Setembro é o mês do Consumo Responsável. Para celebrar o período, o Grupo Petrópolis apresenta diversas ações de conscientização, enfatizando a necessidade de beber com sabedoria, de modo a respeitar os limites individuais.

Campanha de conscientização para o mês do consumo responsável



O Saber Beber, programa de consumo responsável da companhia, desde 2017, reúne iniciativas de conscientização para disseminar as implicações e os benefícios que envolvem o consumo responsável do álcool.

A iniciativa engloba todo o mercado de bebidas alcoólicas e independentemente de marcas, o programa desenvolve atividades por todo o país, de forma positiva e educativa, com a premissa de que mais conhecimento sobre o assunto e uma abordagem menos impositiva leva as pessoas a agirem com mais sabedoria e consciência.



Nesta edição do mês, a ação envolverá a participação de 30 bares parceiros do Grupo no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. As dez primeiras mesas que comprarem 4 garrafas de cerveja do Grupo Petrópolis ganharão águas dentro de um balde de gelo personalizado para hidratação, e um voucher de transporte de aplicativo para o deslocamento com segurança dos clientes.

José Luiz Sinti, gerente Nacional de Trade Marketing e Patrocínios do Grupo Petrópolis



“Mais do que informar, o intuito do Saber Beber é passar conhecimento e convidar as pessoas a fazer parte da nossa campanha. Este ano queremos celebrar o consumo responsável com ações 360° que impactem o maior número de consumidores para alertá-los sobre a importância de beber com responsabilidade e equilíbrio, mas sem deixar a diversão de lado”, comenta José Luiz Sinti, gerente Nacional de Trade Marketing e Patrocínios do Grupo Petrópolis.

Saiba mais no site Saber Beber.

