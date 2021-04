“A Globo colocou meu pai na geladeira”; Nizo Neto abre o jogo em entrevista”.

O ator e humorista Nizo Neto, contou detalhes da vida pessoal do pai, Chico Anysio, nos tempos de TV Globo, durante entrevista ao canal Cores da Inteligência, no Youtube

Durante o bate-papo, o ator contou sobre as incontáveis brigas que o pai teve com a TV Globo.

“Não tem como fugir do legado do meu pai”, começou Nizo. E não tem mesmo. Chico Anysio trabalhou mais de 40 anos na emissora, criando nada menos do que 209 personagens ao longo da carreira.

Mas durante alguns anos, o ator também precisou enfrentar algumas batalhas. “Meu pai trabalhava muito, mas era extremamente criativo. Ele fez parte da “primeira turma” da Globo. Na época dele, com o renome e criatividade, os projetos eram aprovados rapidamente, mas depois que houve a troca de executivos, tudo levava tempo e meses de análise para serem aprovados e isso foi deixando frustrado”.

Nizo ainda contou que o pai só encontrou uma forma de ser ouvido. “Ele começou a brigar com a imprensa. Ele batia de frente, e como já havia uma outra gestão na televisão, eles não engoliram isso. E a emissora colocou ele na geladeira mesmo, ninguém queria saber quem era ele. Dali pra frente, ele decaiu”.

O ator contou ainda que o professor Raimundo era o personagem preferido do Chico. “Ele tinha mais carinho pelo professor Raimundo porque foi o primeiro grande sucesso”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chico Anísio

O artista, que morreu no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos. Ele também foi redator e diretor de rádio e de TV; comentarista esportivo, locutor e radio-ator; ator e roteirista de cinema; cantor e compositor; pintor e escritor.