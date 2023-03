“Ninguém é de Ninguém”: filme com Carol Castro e Danton Mello ganha trailer

O longa que aborda casamento e dependência emocional estreia no dia 20 de abril e conta com direção de Wagner de Assis, que também assina “Kardec” e “Nosso Lar”

Baseado no bestseller homônimo da autora Zíbia Gasparetto, um sucesso de mais de um milhão de cópias vendidas, “Ninguém é de ninguém” é sobre relacionamento tóxico, ciúmes, perdão, recomeço, o casamento e o delicado equilíbrio entre o papel de cada um na relação do ponto de vista espiritual. O trailer do longa acaba de ser divulgado e a data não poderia ser mais propícia: 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Longa protagonizado por Carol Castro e Danton Mello tem trailer divulgado no Dia Internacional da Mulher

Carol Castro dá vida a Gabriela, uma mulher forte e com carreira bem-sucedida, que vive um relacionamento conturbado com o marido Roberto (Danton Mello). Cheio de desconfianças, ele tenta controlar os passos da parceira, enquanto ela cresce profissionalmente e recebe uma promoção no escritório de advocacia onde trabalha. As vidas dos dois acabam por se entrelaçar com a do casal Renato (Rocco Pitanga) e Gioconda (Paloma Bernardi), que também vivem em desarmonia por conta do ciúmes dela. Com lançamento em 20 de abril exclusivamente nos cinemas, a trama é dirigida por Wagner de Assis (“Kardec” e “Nosso Lar”) que também assina o roteiro.

O filme é inspirado em um romance homônimo de Zíbia Gasparetto

“Ninguém É De Ninguém” é um romance com uma forte carga dramática e pitadas de suspense sobrenatural. Consolidado profissionalmente, Renato trabalha ao lado de Gabriela e é um dos sócios da empresa. A aproximação de ambos desperta a insegurança da esposa Gioconda, que não mede esforços para manter o relacionamento com o parceiro. A inconsequência dos atos possessivos dos cônjuges conduzem o enredo da história e assombram a vida deles até mesmo depois da morte. O drama aponta para um amor que atravessa o tempo, abordando um ciúme doentio que destrói relações e projetos de vidas.

Além de Carol Castro e Danton Mello, o longa conta com a participação de Rocco Pitanga, Paloma Bernardi

“Esse é um filme que trata de assuntos densos, porém extremamente atuais no momento em que vivemos. Relações abusivas, de possessividade e violência contra a mulher, infelizmente, são temas que vemos todos os dias em todos os lugares, sendo um retrato da nossa sociedade. ‘Ninguém É de Ninguém’ ainda traz como elemento de destaque dentro da trama a importância de olhar as coisas com esse viés do entendimento que a espiritualidade oferece, seja pelas necessidades de reparação dos erros do passado, seja pela força do arbítrio em reajustar-se no presente”, afirma Wagner.

Base do projeto, o livro escrito por Zíbia Gasparetto foi lançado em 2002. A autora é uma referência na literatura espiritualista e lançou 58 títulos escritos em psicografia. Em sua maioria, os enredos foram narrados pelo espírito Lucius, mentor espiritual da médium, como é o caso de “Ninguém É de Ninguém”. À época do lançamento do exemplar, ele confidenciou que a história é baseada em eventos reais.