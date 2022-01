“Ninguém deve criar ranço só por ser direita ou esquerda”, diz ex-Casa dos Artistas sobre Naiara Azevedo

Marcelo Mathias disse que achou a cantora uma participante divertida

Antes mesmo de pisar na casa mais vigiada do Brasil, Naiara Azevedo já tinha recebido duras críticas e promessas de que seria primeira eliminada. Marcelo Mathias, ex-participante de ‘Casa dos Artistas, falou um pouco sobre o caso da cantora e não concordou com ela ser ‘cancelada’ antes mesmo de entrar no BBB.

Marcelo está sempre de olhos nos realitys shows e, em 2021, pediu para que o público perdoasse Karol Conka

A cantora sertaneja já vinha recebendo críticas ao longo dos meses por conta de um almoço que teve com o presidente Jair Bolsonaro. Após ser confinada para o programa, ela ainda enfrentou outra gestão de crise envolvendo o lançamento de uma música com Marília Mendonça. O irmão da falecida cantora disse que não queria que a música fosse lançada e disse que faria o possível para que a artista fosse eliminada do reality o mais rápido possível.

Naiara Azevedo está no primeiro paredão do reality e já ameaçou desistir do programa

Com as duas grandes polêmicas, Naiara já entro na casa com muitas pessoas pedindo para que ela fosse eliminada. Marcelo não concordou com essa atitude do público. “Ela tem um alto-astral. É divertida. Acho que o público precisa esquecer atitudes dela que não gostaram antes de entrar na casa e enxergar a participante. Desse modo ela tem até chance de ganhar”, disse ele.

Com as duas grandes polêmicas, Naiara já entro na casa com muitas pessoas pedindo para que ela fosse eliminada

O ex-Casa dos Artistas falou também que posicionamento político não deve ser levado em conta no BBB. “Não acho que ninguém deve criar ranço de alguém só por ser direita ou esquerda. Também não é justo esse cancelamento que aconteceu antes da estreia do BBB”. Sobre a sua participação em um reality, o professor de educação física comentou como era diferente de hoje em dia. “As redes sociais não tinham força. O que valia era o que o participante fazia dentro do reality. Ou seja, era bem melhor para dinâmica de um programa”, finaliza.