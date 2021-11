Niina Secrets lança com Eudora sua primeira linha de cuidados faciais

Já consagrada no segmento de make, a influenciadora apresenta a linha Niina Skin, dando start a sua chegada no mercado de skincare com cinco produtos para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas

Reafirmando sua excelência no ramo da beleza, Eudora, marca do Grupo Boticário, acaba de anunciar a expansão da linha Niina Secrets para o território de skincare.

Idealizada em cocriação com a influenciadora digital. Agora, Niina e Eudora ampliam sua atuação com o lançamento da linha Niina Skin, com quatro produtos que prometem revolucionar a limpeza e hidratação de todo tipo de pele, incluindo as mistas e oleosas.

Linha completa foi desenvolvida em cocriação com a influenciadora digital, suas seguidoras e a marca

Conheça os produtos e o passo a passo:

Hidragel Nutritivo

Garantindo o resultado de uma pele macia, suave e viçosa, a linha Niina Skin apresenta o Hidragel Nutritivo, desenvolvido com tecnologia skin secret, com a potente tecnologia skin secrets combinada com o ácido hialurônico e a pró vitamina B5 – poderoso pantenol -, faz com que o produto renove, melhore e uniformize a textura da pele. Ele é indicado também para preparar a pele pré maquiagem, melhorando o acabamento.

Demaquilante Cleasing Oil

Já para uma pele perfeitamente limpa e sem resíduo – que sabemos que é super importante pré e pós make-, a linha Niina Skin desenvolveu o Demaquilante Cleasing Oil. Para usar, basta aplicar o produto diretamente nas mãos secas e massagear delicadamente sobre o rosto e/ou olhos, e em seguida enxaguar abundantemente com água.

Gel de Limpeza

O Gel de Limpeza da linha Niina Secrets chegou para revolucionar o tratamento da pele acneica. Com ácido salicílico em sua composição e extrato de pepino, o resultado é uma pele profundamente limpa, fresca e livre de acne. Com textura em gel e espuma cremosa, o produto remove e controla o excesso de oleosidade durante o dia, sem ressecar a pele.

Máscara Esfoliante Enzimática

A linha conta também com a Máscara Esfoliante Enzimática, que garante uma pele macia e iluminada em segundos. A tecnologia skin secret, com argila branca, casca de coco e extrato enzimático de abacaxi, garantem uma esfoliação química, física e enzimática. Com textura de microesferas biodegradáveis, a máscara também estimula a renovação da pele e mantém a hidratação natural. Entre os efeitos, elimina as células mortas sem agredir ou ressecar, reduz a aparência dos poros e controla a oleosidade da pele por até seis horas.