’A equipe do Neymar já tentou passar com carro em cima de mim’, conta paparazzi

Durante o bate papo, o fotógrafo contou histórias curiosas sobre o universo dos famosos

Leo Franco, conhecido paparazzi de São Paulo, foi o entrevistado do quadro Achismos de Maurício Meirelles, no youtube. No programa, o apresentador faz perguntas e tira todas as dúvidas sobre as profissões dos entrevistados.

Durante o bate papo, o fotógrafo contou histórias curiosas sobre o universo dos famosos. Em uma das ocasiões ele disse que já teve problema com a equipe de um jogador:

“A equipe do Neymar já tentou passar com carro em cima de mim três vezes, pois teoricamente achavam que eu estava invadindo o espaço dele, porque ele pedia dispensa do trabalho e ia para as baladas”.

No programa, o apresentador faz perguntas e tira todas as dúvidas sobre as profissões dos entrevistados

O fotógrafo também contou ter visto Justin Bieber passar com uma bolsa de drogas em sua frente:

“Policial civil, que teoricamente tem que trabalhar para o brasileiro, o cara colocou uma pistola na minha cabeça, mandou eu baixar a câmera que o Justin Bieber iria passar ali. Por isso que a ideia do paparazzi é ele ficar escondido, porque acontece isso. O cara colocou uma pistola na minha cabeça e mandou eu baixar. O Justin Bieber iria passar com uma sacola de maconha na minha frente e eu tive que baixar. Estou fazendo meu trabalho, no meu país, nada de errado e eu tive que baixar e falar ‘sim senhor, ele pode baixar’.

O fotógrafo também contou ter visto Justin Bieber passar com uma bolsa de drogas em sua frente

Maurício Meirelles também perguntou sobre o valor das fotos e como anônimos podem fazer para vender fotos de celebridades. Leo Franco deu dicas de como conseguir dinheiro fazendo fotos de famosos e contou que uma foto de Izabel Goulart caminhando de biquíni pode valer até cem mil reais se vendida para sites gringos.

Assista a entrevista completa no link abaixo: