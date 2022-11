Neurocientista Fabiano de Abreu lança livro de neuroanatomia dos neurônios

Novo trabalho é destinado a profissionais da área da saúde que desejam aprofundar seus conhecimentos e a pessoas que tenham interesse sobre o cérebro humano

Com o objetivo de chamar a atenção para a importância dos estudos do cérebro humano e a necessidade de avançar nos estudos em neurociência, o Pós PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, acaba de lançar o livro *‘Razão da vida: As células do sistema nervoso’*, que será distribuído gratuitamente a todos os estudantes interessados.

“O livro está à venda, mas os universitários na área da saúde que me solicitarem através das minhas redes sociais, forneço o livro gratuitamente. Uma das minhas metas na vida é levar conhecimento, procuro meios de incentivar a formatação desta cultura curiosa”, avisa Fabiano.

Livro Razão da Vida: As células do sistema nervoso

Além disso, para pessoas que nutrem curiosidades sobre o cérebro humano e têm interesse em seguir na área, o livro é uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o estudo e o funcionamento desse órgão tão importante.

“O livro é destinado a biólogos, biomédicos, médicos, psicólogos e profissionais da saúde que podem basear-se neste conteúdo para aprimorar o conhecimento, no entanto, ele também é importante para curiosos com sede de conhecimento que querem aprender mais sobre o cérebro humano”, complementa o neurocientista.

O desafio de trazer conteúdos profundos de forma didática

A neurociência contempla diversos estudos acerca do cérebro humano, o seu desenvolvimento e funcionamento, o que faz com que alguns conteúdos sejam muito complexos para serem explicados em poucas páginas, no entanto, é esse desafio que o Dr. Fabiano de Abreu dedicou-se a superar.

“É um livro didático. Tentei colocá-lo de forma resumida, mas profunda. O livro é a neuroanatomia dos neurónios e das células de suporte, assim como as substâncias relacionadas à vida como um todo, já que controlam o nosso humor, fome, emoções, sentimentos e também descrevo a relação dessas substâncias com as doenças e distúrbios mentais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neurocientista Fabiano de Abreu

O livro ‘Razão da vida: As células do sistema nervoso’ está disponível mundialmente na Amazon e Google Books, além de ser disponibilizado gratuitamente para estudantes da área da saúde.

Para adquirir na amazon, acesse o link https://amzn.to/3gUXPil