Nethynha Bardo encanta com um show arrebatador em sua terra natal

Nethynha Bardo encantou Maruim, sua cidade natal localizada no interior do Estado de Sergipe com seu primeiro show na cidade desde sua saída no programa “Canta Comigo”, onde foi finalista levantando por 2 (duas) vezes seguidas todos os 100 jurados.

A voz que encantou o Brasil entregou tudo em uma noite repleta de músicas boas, efeitos pirotécnicos, uma estrutura de palco, som e luzes impecáveis, além de ter esbanjado uma elegância à parte com um figurino que arrebatou a todos os presentes.

O show, que ocorreu no início do mês de outubro, foi o primeiro da turnê “Eu sou Nethynha Bardo”, que viajará pelo Brasil e Europa nos próximos meses.

Com repertório diversificado entre as canções clássicas que levou ao palco da Record TV, Nethynha Bardo também cantou e encantou com músicas autorais compostas por alguns dos maiores compositores de sucesso do País, deixando todo o público encantado.

Em sua apresentação contou ainda com participações especiais como Mikael Santos, DJ Evandro e o jurado internacional do “Canta Comigo”, Axel, que interpretou com Nethynha Bardo a música autoral “Amando à Prestação”, composta por Vanessinha PG (Simone e Simaria, Bruno e Marrone), Paulinha Gonçalves (Maiara e Maraísa, Victor e Leo) e Nicolas Damasceno (Maiara e Maraisa, Israel e Rodolfo).