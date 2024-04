Nelson Quinto brilha no Top Of Mind RS 2024: o nome favorito das celebridades

Em uma noite de reconhecimentos e celebrações, Nelson Quinto se destacou no cenário gaúcho ao ser premiado no prestigioso evento Top Of Mind RS 2024, que ocorreu no Teatro do CIEE em Porto Alegre na última terça-feira.

Daniel Lanes (Engaje Pesquisas) e Nelson Quinto – Foto Anna Alves

Quinto, que é uma figura bem conhecida no meio das celebridades brasileiras e entre grandes marcas, foi laureado como o Influenciador Digital mais lembrado tanto de Porto Alegre quanto de todo o Rio Grande do Sul, uma conquista notável, visto que marca sua primeira vitória no estado e sua terceira consecutiva na capital.

Pelo terceiro ano consecutivo, Quinto domina o ranking de influenciadores digitais, recebendo o título tanto na capital quanto no estado

A celebração não apenas reforça o status de Quinto como uma autoridade em marketing e eventos, mas também destaca a sua influência duradoura no mundo digital. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ele tem mostrado consistência e relevância, atraindo a atenção de personalidades como Anitta, Ronaldinho Gaúcho, e Sabrina Sato, além de marcas globais como Coca-Cola e Audi.

Este prêmio, considerado por muitos como o “Oscar dos Gaúchos”, reflete uma pesquisa meticulosa realizada pela Engaje Pesquisas, que incluiu mais de 1200 entrevistas estaduais e 600 na capital. Os resultados confirmam Nelson Quinto como uma escolha popular e uma referência no cenário digital do estado.

A dedicação e o carisma de Quinto têm sido componentes-chave em sua trajetória, conforme refletido em suas palavras na cerimônia: “Receber este prêmio é uma emoção única. Sinto muito orgulho e uma gratidão imensa por cada menção.”

Com o apoio de figuras públicas e empresas de renome, e agora reforçado por este prêmio significativo, Nelson Quinto segue sendo uma força influente no Rio Grande do Sul, promovendo eventos que não apenas entretêm mas também criam tendências e moldam o mercado de influência digital na região.