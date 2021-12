Em podcast, Nelson Freitas revela que Chico Anysio o influenciou a para de fumar

Nelson Freitas, no podcast “Ticaracatica”, ainda falou sobre Zorra Total e Maria Clara Gueiros

Na última quarta-feira, (1º), o podcast “Ticaracatica”, de Bola e Carioca — ex Pânico na TV — recebeu o humorista Nelson Freitas, que relembrou diversos momentos de sua honrosa carreira e também fez revelações sobre sua vida pessoal, como sua amizade com Chico Anysio.

Antes de falecer, Nelson precisava de alguém para dirigir seu novo espetáculo e pensou diretamente em Chico Anysio, que prontamente o chamou para uma reunião. Durante duas semanas, Nelson e um amigo, Nico Rezende, indo para a casa de Chico e em uma das conversas, ele pediu para que Nelson parasse de fumar, porque era um vício que lhe faria mal. “Quando é que eu ia imaginar que iria conversar e ser amigo do Chico Anysio? Quando ele se foi, ele era meu amigo e me dirigia no teatro. Na época, ele estava mal, mas sempre falava pra mim: “Para com essa [palavrão] de cigarro”, revelou o humorista. Nelson comentou o quanto é um vício ruim, que começou aos 40 anos e que está há dez dias sem fumar, mas ainda sente sinais de ansiedade e vontade.



Durante o podcast, Nelson também contou que sua carreira artística começou depois de sair da Marinha Mercante e foi fazer curso de teatro no Planetário da Gávea, Rio de Janeiro (RJ), e desde então não parou mais comemorando 36 anos de carreira

E, por isso, relembrou sua época atuando no extinto "Zorra Total": "A [novela] Senhora do Destino entregava para o meu quadro com a Maria Clara Gueiros com 49 pontos e a gente mantinha em 42, 43, 45 pontos de audiência", revelou. Ainda contou, com muito carinho, que tinha uma parceria maravilhosa com a atriz e que Maurício Sherman, diretor do programa que faleceu em 2019, os deixava à vontade para fazer o quadro "Márcia e Leozinho".

E ainda empoderou as mulheres: “É impressionante como elas são mais preparadas que a gente. Nós somos uns otários, elas estão muito mais a frente”, e Bola completou: “São as mulheres que nos escolhem”.

