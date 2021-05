Sucesso de audiência em Portugal, novela “Nazaré” estreia na tela da Band na próxima semana

Trama protagonizada por Carolina Loureiro, José Mata e Afonso Pimentel vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h25

A Band lança na próxima terça-feira, 18 de maio, mais uma novela na faixa das 20h25. Nazaré é uma superprodução portuguesa protagonizada por Carolina Loureiro, José Mata e Afonso Pimentel. A trama, escrita por Sandra Santos, foi líder de audiência durante a exibição entre 2019 e 2020 pelo canal SIC.

Com tanto sucesso, uma nova temporada acabou sendo apresentada na sequência, chegando ao fim em janeiro deste ano. A protagonista Carolina, no papel de Nazaré, contou que está radiante com a exibição no Brasil. “Estou muito feliz pela novela passar esse ano no Brasil. Tanto eu quanto todo o elenco esperamos muito que todos gostem. Nazaré foi um fenômeno aqui em Portugal. Muita gente assistiu, muita gente gostou e muita gente quer mais da novela”, ressaltou.

Na exibição brasileira, o tema de abertura é a música “O Sol”, hit de Vitor Kley, namorado da protagonista na vida real. O cantor gravou uma breve participação no folhetim.

A história se passa na vila de Nazaré, localizada no distrito de Leiria, a 99 km de distância de Lisboa. Famosa por suas ondas gigantes, que atraem surfistas de todo o mundo, as belíssimas paisagens da região e as praias podem ser vistas em todos os capítulos. A trama aborda ainda uma realidade que assola Portugal todos os verões: o drama dos incêndios.

A novela mostra o dia a dia de quem ficou sem nada, a luta para refazer a vida e, sobretudo, a solidariedade que une todos. “A novela vai conquistar o público brasileiro com a história de amor, renascimento e esperança. Tenho certeza de que Nazaré será um grande sucesso na tela da Band”, avalia Antonio Zimmerle, diretor nacional de Programação da emissora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O público vai acompanhar os sacrifícios que a protagonista faz para ajudar sua mãe, Matilde, que sofre de um tumor cerebral. Além de trabalhar como pescadora em alto mar, ela ainda vende pães de chorizo feitos pela genitora para complementar a renda familiar. Filha única, abandonada pelo pai ainda criança, Nazaré precisa de muito dinheiro para pagar pelo tratamento da mãe com um médico cirurgião em Londres, o único especialista neste tipo de tumor.







Mesmo passando por sessões de radioterapia, a doença não regride, agravando o estado de saúde de Matilde e preocupando Nazaré cada vez mais. Sabendo que precisa de muito dinheiro para poder salvar a vida da mãe, a jovem acaba se envolvendo em um dos esquemas de seu namorado, Toni, que não larga o crime. “Nazaré vai tentar tudo para ver a mãe curada. Às vezes, ela acaba fazendo coisas não tão boas, mas tem as melhores das intenções, que é ajudar. Ela é uma lutadora, guerreira, e acho que o amor sempre prevalece”, adianta a protagonista.

Os caminhos de Nazaré e Duarte se cruzam quando ele sai de uma balada bêbado e tropeça na moça, que está ali vendendo seus pãezinhos. Ele é um playboy que não sabe o que fazer da vida. O pai dele, Antônio (Virgílio Castelo), é um magnata da indústria de móveis que quer que o filho o suceda na presidência de sua empresa, a Atlântida. Nazaré será obrigada a trair seu namorado com Duarte sem saber que pode estar se envolvendo em uma trama muito maior do que imagina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nazaré será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h25, logo após o Jornal da Band. Os capítulos podem ser assistidos na na íntegra em www.band.com.br ou no aplicativo BandPlay.