Natureza exuberante é destaque em novo ponto turístico Gramado

Gramado acaba de ganhar mais um motivo para ser considerada um dos principais destinos turísticos do Brasil. Uma nova atração já está pronta para receber os turistas: o Garden Park Gramado. Distribuído em uma extensa área de 138 mil m², o que que equivale a 14 campos de futebol, o parque faz uma proposta aos seus visitantes: viver uma experiência única junto à natureza exuberante.

Crédito: Cibele Selbach



O Golden Park Gramado foi idealizado pelo empresário André Tissot, fundador do Grupo Sierra, e o empreendimento foi pensado, projetado e executado durante três décadas. A ideia de criar um espaço diferenciado surgiu após uma visita a Toronto, no Canadá. “Nessa viagem, me apaixonei pelos carvalhos canadenses e trouxe para o Brasil 240 mudas. Elas foram plantadas no terreno e cuidadosamente cultivadas”, explica André.

Crédito: Cibele Selbach



Ao longo dos anos, foram sendo plantadas outras espécies de árvores no local. “Sou um apaixonado pelo verde, pela natureza. Já plantei mais de 1,5 mil arvores durante minha vida. Queria criar algo que tivesse relação com o meio ambiente, mas não sabia o que seria. A ideia foi se formando com o passar dos anos e originou esse lugar que é realmente especial, onde a natureza mostra a sua grandiosidade e o poder de se transformar a cada estação” contou Tissot.

Crédito: Cibele Selbach



A proposta do local é proporcionar uma experiência única aos visitantes do Golden Park. Lá, eles vão conhecer e usufruir recantos como o ‘Caminho das Azaleias’, ‘Caminho das Lavandas’, ‘Caminho das Roseiras’, ‘Caminho do Rio’, ‘Caminho dos Carvalhos’, ‘Mirante’, ‘Mirante da Cascata’, ‘Recanto dos Afetos’, que pelo nome já são bastante atraentes. Além de poder realizar mais de 4 km de trilha nas trilhas ‘132 degraus’, ‘Plátanos’ e a ‘Buxus”.



Em meio ao verde, os visitantes poderão fazer caminhadas pelos bosques, jardins, alamedas de carvalhos canadenses, passar por túneis e pontes, apreciar o chafariz, o riacho, as sete cascatas, fazer piqueniques. Quem gosta de natureza e quem deseja levar a família para conhecer, tem um novo lugar incrível.

“Há muita área nativa, intocada. É um lugar de contemplação, renovação de energias e reconexão com a natureza. Também é muito instagramável, cheio de lugares para se criar memórias afetivas e despertar os melhores sentimentos e emoções”, afirma Tissot.



O Garden Park Gramado conta, ainda, com uma completa infraestrutura de alimentação, com chocolateria, choperia, lancheria e uma delicatessen onde é possível montar uma sua cesta de piquenique. O parque foi pensado para ser um local para todas as idades e tem acessibilidade.

Serviço:

O Garden Park Gramado está localizado na Estrada Professor a Elvira Apolo Benetti nº 1699, em Gramado. O parque funciona diariamente, das 10h às 18h.

Ingressos

Adulto: R$ 130,00

Idosos e crianças R$ 80,00

Permanente – pode ser usado até o final de 2023: R$ 300,00