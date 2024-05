Natura no Rock in Rio 2024: emoção e sustentabilidade no Palco Sunset

Pelo terceiro ano consecutivo, a Natura, marca de beleza comprometida com a sustentabilidade, se une ao Rock in Rio Brasil 2024 como co-patrocinadora do Palco Sunset. Esta parceria promete oferecer ao público do maior festival de música e entretenimento do mundo uma série de experiências sensoriais que combinam a potência dos produtos Natura com a emoção da música.

Os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock

“A Natura entende a música como um veículo de Bem Estar Bem, que promove uma boa relação do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Os festivais simbolizam essa catarse do bem-estar, um ambiente que junta pessoas para entrarem em sintonia, para se encantarem e para despertar sensações e se transformarem a partir das emoções que a música é capaz de causar”, afirma Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da Natura Brasil.

A novidade deste ano é a entrada da Natura como co-patrocinadora do Palco Sunset, espaço que promove encontros entre diferentes gêneros e gerações, ampliando o repertório do público e trazendo diferentes narrativas para o festival. O palco tem grande afinidade com Natura Musical, plataforma cultural da Natura, que há 19 anos fomenta trabalhos de grandes nomes da música brasileira, novos artistas e projetos de legado, visibilizando a diversidade da música contemporânea do Brasil. “Estamos felizes em ver artistas que já passaram pela plataforma no line-up deste ano, como os shows de Luedji Luna, Xênia França e Tassia Reis, além das participações de Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Rael”, comenta Denise.

Luis Justo, CEO da Rock World e Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da Natura Brasil

“Para a edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio, o Palco Sunset ganha novos contornos, com uma boca de cena do mesmo tamanho do gigante Palco Mundo. Com as novas dimensões, permite um line-up ainda mais poderoso, além de uma nova localização na Cidade do Rock, que também vem totalmente repaginada. O palco receberá artistas de renome, como Mariah Carey, Gloria Groove, Iza, Deep Purple, Gloria Gaynor, Kingfish, Ney Matogrosso e grandes encontros, como a homenagem a Alcione e o Para Sempre: Samba, no Dia Brasil, que, entre outros nomes, contará com Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita, Zeca Pagodinho, Alcione, Jorge Aragão e Xande de Pilares”, conta Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town. Ele finaliza: “Renovar a parceria com a Natura, uma empresa que apoia iniciativas que geram impacto positivo e compartilham do nosso ideal de construir um mundo mais bonito, promovendo e valorizando a pluralidade, soma ainda mais força aos nossos objetivos de por um mundo melhor”.

O Rock in Rio Brasil acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock.