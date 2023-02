Natura Musical apresenta Dessa Ferreira, em seu trabalho a artista reivindica o protagonismo negro e indígena na música e na cultura

Conteúdos sobre a trajetória da artista no contexto da produção musical afrodiaspórica e indígena estão disponíveis nas redes sociais

O lançamento digital do projeto “Dessa Ferreira – Música Afro-Indígena Contemporânea”, aconteceu no dia 27 de fevereiro, o projeto conta com o patrocínio da Natura Musical e disponibilizará conteúdos exclusivos nos canais de comunicação oficiais da artista. O público encontrará nas redes sociais informações sobre o projeto, sobre a trajetória da artista brasiliense, radicada em Porto Alegre, além de uma playlist inédita, disponível no Spotify, contendo mais de 150 músicas de artistas negros, indígenas, destacando a musicalidade feita em território nacional, além de referências internacionais.

“Dessa Ferreira – Música Afro-Indígena Contemporânea” foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul (Pró-Cultura). Créditos: Instagram

O trabalho de Dessa Ferreira fala sobre protagonismo negro e indígena na música e na cultura e se propõe a pensar essas duas raízes como base da formação cultural brasileira, que, devido à colonização, foi e segue sendo apagada, desvalorizada e invisibilizada. Sua produção também fala sobre racismo e etnocídio, sobre o apagamento das referências indígenas e negras na história da sua família, que também se reflete na história de muitas pessoas no Brasil.

“Dessa Ferreira – Música Afro-Indígena Contemporânea” foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul (Pró-Cultura), ao lado de Cristal, Ianaê Régia, Laddy Dee e Goj tej e goj ror – As Águas São Nossas Irmãs, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 45 projetos até 2021, como Filipe Catto, Tem Preto no Sul, Borguetti e Yamandu, Zudizilla, Sons que Vem da Serra e Thiago Ramil. O projeto é uma realização de Silvia Abreu Comunicação e Gestão Cultural Ltda.

A produção da artista também fala sobre racismo, etnocídio e sobre o apagamento das referências indígenas e negras. Créditos: Instagram

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir esse propósito e dar espaço à diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

O projeto consiste na produção de três videoclipes das faixas do álbum Pulso, primeiro trabalho autoral solo da artista brasiliense. Os videoclipes serão lançados mensalmente, a partir de março próximo, em todas as plataformas digitais. Integra a iniciativa cultural, a realização de três eventos híbridos de lançamento e três podcasts com convidades especiais.