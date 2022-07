Natura desenvolve inteligência artificial para análise personalizada da pele

Ferramenta digital chega para potencializar o trabalho das consultoras de beleza

A multinacional brasileira de cosméticos, Natura, apresenta sua nova ferramenta digital com foco na análise personalizada da pele. Dotada de inteligência artificial, a novidade aprimora a experiência do cliente a partir da digitalização.

Dotada de inteligência artificial, a novidade aprimora a experiência do cliente

A solução é resultado de uma iniciativa de colaboração multidisciplinar entre as áreas de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos com as áreas de Inovação Digital e Natura Startups. “Concentramos nossos esforços para construir e manter relacionamentos duradouros, tanto com nossas consultoras de beleza e clientes quanto com o ecossistema de empreendedorismo. Com isso, encontramos uma oportunidade na oferta de serviços de beleza com o uso de tecnologia de última geração para enriquecer a experiência do cliente”, conta Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura Brasil.

A Natura apresenta uma solução mobile que une inteligência artificial e realidade aumentada para aprimorar o trabalho das mais de 2 milhões de consultoras da América Latina e, também, levar informações de forma acessível para os clientes. As pessoas têm dificuldade de reconhecer particularidades do seu rosto e escolher qual é o produto ideal.

Solução mobile une inteligência artificial e realidade aumentada

“É aqui que nossa solução entra para auxiliar no trabalho da consultora de beleza, colaborando com informações sobre a saúde do rosto, detalhando o estado da pele de cada cliente e propondo tratamentos que melhor se encaixem aos seus cuidados diários”, reforça Agenor. “Nesse sentido, ter uma ferramenta que aprimora a experiência de forma personalizada e exclusiva, confere maior credibilidade e estreita a relação com as consultoras e, por consequência, com a marca”, completa Agenor.

Testada em instituto de pesquisa, a ferramenta demonstrou performance positiva a partir de painel técnico. O painel contou com o acompanhamento de cientista de eficácia, especialista em imagem, dermatologista e, também, 50 voluntárias com variação de grau do estado da pele expresso em rugas, textura, manchas, tom de pele e idade.

A análise na prática

A solução de análise personalizada da pele pode ser usada durante o atendimento por uma consultora de beleza Natura ou de forma individualizada pelo cliente. Basta acessar o site da Natura em seu smartphone, fazer uma selfie com o rosto limpo, sem maquiagens ou acessórios, em um espaço iluminado, com fundo neutro ou branco, para conseguir focar na pele do rosto e iniciar a análise. A modalidade está disponível para dispositivos Android e iOS, e via navegador web, sem necessidade de download.

O procedimento inclui um questionário rápido com o objetivo de complementar a análise da foto e compreender melhor os desejos e anseios do consumidor no tratamento. Hoje, a ferramenta já analisa diversos sinais, como manchas, rugas, textura, firmeza e saúde geral da pele e sugere opções de mais de 26 produtos da linha Chronos.