Nathan Carvalho revela a identidade brasileira e o amor em seu novo EP “Novos Cantos”

Conheça o projeto musical que une reggae, frescor brasileiro e mensagens de amor

Nathan Carvalho, cantor baiano e talento emergente na cena musical, lançou recentemente seu mais novo trabalho intitulado “Novos Cantos”. O EP, lançado em 7 de julho, traz à tona a rica diversidade sonora e cultural do Brasil, explorando as raízes percussivas e a brasilidade que caracterizam sua música.

Em uma entrevista, Carvalho compartilhou sua inspiração por trás do EP. “Exploramos muito essa questão da identidade brasileira, a questão da brasilidade, o lance percussivo, o fio condutor do meu som. É o reggae porque eu me identifico muito com o lance da positividade, são coisas que eu levo pra vida e juntamente com isso as minhas influências na Bahia e do Nordeste em geral”, afirmou o cantor.

Ouça “Medida Certa” e mergulhe na vibração única do reggae brasileiro

O projeto conta com o single “Medida Certa”, uma canção que mergulha na experiência de se apaixonar, celebrando os detalhes e as emoções únicas que vêm com esse sentimento. Carvalho descreve a faixa como “um som bem singelo na mensagem, porque relata esse lance de se apaixonar e acredito que a gente fica com o sentido mais aguçado, sabe? É um som que tem uns lances muito legais e acrescentamos uma vibe praiana.”

“Novos Cantos” é uma coleção de composições autorais, produzidas por Renato Patriarca, vencedor do Grammy. O EP é um reflexo do amor, não apenas pelas pessoas, mas também pela vida em si. “Amar a vida, amar as pessoas que tão com a gente no caminho, amar o tempo, botar fé sempre”, disse Carvalho.

Além disso, o cantor revelou planos empolgantes para o futuro, incluindo uma turnê que percorrerá todo o Brasil. “Os shows serão voltados justamente para essa textura da brasilidade, vamos explorar bastante isso. É um show bem pra cima. Vai ser um prazer poder tocar para as pessoas”, revelou.

Nathan explora a fusão de ritmos e a busca pela identidade musical brasileira

Nathan Carvalho, natural de Caetité (BA), traz consigo uma bagagem musical influenciada por ritmos regionais e pela essência do Nordeste brasileiro. Com mais de 1.5 milhões de streamings nos aplicativos de música, Carvalho já colaborou com nomes como Vicka e Gabriel Elias, prometendo um futuro musical brilhante e vibrante.

Seu EP “Novos Cantos” está disponível nos aplicativos de música, e o videoclipe de “Medida Certa” já pode ser assistido em seu canal oficial no YouTube. Com sua paixão pelo reggae e pelo frescor brasileiro, Nathan Carvalho continua a se destacar como um dos artistas promissores da cena musical contemporânea.