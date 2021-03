Bailarina do Faustão, Nathalia Zannin fala das dificuldades de manter seu restaurante durante a pandemia

Sócia de um restaurante, bailarina do Faustão fala sobre restrições de horário no Rio: “É importante cada setor contribuir de alguma forma para superarmos todos os problemas que uma pandemia causa”

No Balé do Faustão desde 2015, Nathália Zannin, de 28 anos, também é sócia do restaurante português Tasca do Filho d’Mãe, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela comentou sobre como a pandemia está modificando o seu negócio. Nesta quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes flexibilizou parte das medidas restritivas, agora os bares e restaurantes poderão fechar às 21h. Na semana passada, o prefeito impôs que o fechamento deveria acontecer às 17h.

“Desde o início da pandemia, em março de 2020, reestruturamos o negócio e nos adequamos ao “novo normal”. Foi um período de muito aprendizado, redesenho de cardápio, estudo sobre processos e ferramentas de delivery. Dessa maneira, ressignificamos o negócio para que fôssemos tão eficientes e interessantes no delivery quanto já éramos no presencial. Dessa forma recebemos a notícia do novo lockdown de maneira bem mais tranquila e apenas colocamos em prática todo o aprendizado dos últimos meses”, conta a dançarina, que também é modelo e influencer.

Nathalia Zannin. Foto: Jonathan Leite

Ainda que tenha o seu negócio afetado, Nathália concorda com as restrições de horário e com capacidade de 40%.

“Por mais que seja doloroso pro negócio ter medidas de restrições, entendemos que é importante cada setor contribuir de alguma forma para superarmos todos os problemas que uma pandemia causa. Questionamos apenas uma maior isonomia entre os setores do comércio e que junto com as restrições o governo também estabeleça contrapartidas que nos permita “respirar””, pondera a empresária.

Nathália fala sobre as estratégias do negócio para reverter parte da receita.

“A estratégia tem sido toda voltada pro delivery. Aumentamos nossa capacidade de logística, revisitamos o cardápio, criamos novas opções que são mais adequadas pro delivery… e criamos outros ativos que tem força no ambiente digital”, conta.

Como é um restaurante português e o bacalhau é o principal prato do cardápio, Nathália já pensa na Páscoa para compensar a perda de receita.

“A Páscoa é a principal data para o nosso negócio. Semana Santa é um período onde o consumo de bacalhau e peixe sempre explode. Então historicamente já temos um crescimento natural nesse período. Acreditamos que 2021 será ainda maior em função de tudo que estamos vivendo”, finaliza.