Natali Matos fala sobre moda e relembra período de dificuldades financeiras: “Sempre dava um jeito de me diferenciar no que vestia”

A influenciadora destaca ainda que não é compulsiva com peças da moda, e compra apenas o que se identifica.

Natali Matos, influenciadora com mais de 400 mil seguidores no Instagram, conta que a moda entrou em sua vida por paixão.

“Sempre tive essa paixão, e um olhar especial para o mundo da moda. A diferença é que no começo eu não tinha condições de usar roupas de marca e muito menos de grife, mas sempre fui atenta a tudo que acontecia na moda e criava formas de estar bem vestida, e claro, me sentir confortável com o que usava”, conta ela.

Colecionadora de sapatos e bolsas, apesar de adorar consumir peças e tendências da moda, Natali compra apenas o necessário para compor seu estilo. O guarda-roupa dela define sua personalidade.

“Consumo muitas coisas da moda, porém nada de forma compulsiva. Meu lema sempre foi ter somente em meu guarda-roupa algo que me identifique e que faça parte do meu estilo pessoal. E sim, hoje tenho um closet necessário para poder criar e inspirar meus seguidores. Destaco ainda um segredo para estar sempre bem, investir nos acessórios, esses reinventam qualquer look”, explica.

A influenciadora já passou por diversas dificuldades na vida, e na época que não tinha condições financeiras de investir no ramo da moda, Natali buscava sempre criar algo diferente inspirando-se nas tendências.

“Trabalhei muito para conquistar o que tenho hoje, mas na época que não tinha condições, sempre dava um jeito de me diferenciar no que vestia e a criatividade era meu segredo (risos). Quando via uma peça que gostava, mandava fazer algo que lembrasse a roupa, e isso me deixava confortável e feliz”, relembra a influenciadora.

Natali é formada em Administração, pós-graduada em Marketing e sempre foi apaixonada por moda.

Para quem como Natali, não tem muitas oportunidades de investir na moda, ela deixa um conselho: Seja criativa!

“Seja criativa e esqueça aquilo de olhar uma revista ou assistir um vídeo de moda e querer exatamente o mesmo. A melhor vestimenta é o sorriso que cada mulher deixa fluir em seus rostos, quando se olham no espelho e se valorizam”, finaliza.

