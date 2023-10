Natal no Palácio Avenida: Bradesco confirma a tradicional atração para 2023

O espetáculo chamado “O encanto da árvore de Natal” acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro

Quem ama o Natal, já pode comemorar. As janelas do prédio histórico do Palácio Avenida estão sendo preparadas para receber um dos principais eventos natalinos do País: A 33ª edição do Natal do Bradesco que terá como tema “O encanto da árvore de Natal”.

O grande evento acontecerá no prédio histórico Palácio Avenida

O grande evento já está confirmado e acontecerá nos dias 15 (ensaio geral), 16 e 17 de dezembro, a partir das 20h. É válido ressaltar que desde 2016 que o Bradesco é responsável pela atração.

O espetáculo “O encanto da árvore de Natal” contará com um coro de 70 crianças e adolescentes

O público novamente poderá se emocionar com o tradicional coral natalino, que será composto por 70 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

“É sempre emocionante anunciar mais uma edição do Natal do Bradesco no Palácio Avenida. Este evento, além de resgatar a verdadeira essência natalina, simboliza nosso compromisso em criar momentos inesquecíveis para o público que tradicionalmente lota as ruas do centro de Curitiba para aplaudir as crianças coralistas”, afirma Nathalia Garcia, diretora de marketing do Bradesco.