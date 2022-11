Nas vésperas de completar 44 anos, apresentador Benjamin Cano é capa de dezembro da DYO Magazine

Empresário de sucesso e morador da Cidade Maravilhosa há 10 anos diz estar orgulhoso em representar a revista sendo um pai gay de dois “com essa idade”, declara

O empresário e apresentador Benjamin Cano Planés será a capa de dezembro da DYO Magazine, publicação digital com foco em conteúdos voltados ao universo masculino. Morador da capital do Rio de Janeiro há 10 anos, o francês foi responsável por lançar um dos primeiros hotéis-boutique da Cidade Maravilhosa, a Casa Mosquito.

O empresário e apresentador Benjamin Cano Planés será a capa de dezembro da DYO Magazine, com foco no universo masculino (Foto: JotaPê Félix)

Sobre como se deu o convite, Benjamin comenta: “Uns meses atrás tive a grande chance e privilégio de fazer um ensaio fotográfico com o talentoso fotógrafo JotaPê Félix, que trabalha muito com a DYO. Apresentamos as fotos para a revista, que ficou encantada”.

Hoje, Benjamin – que vendeu a casa Mosquito e mudou de ramo, se dedica à gestão da agência imobiliária de luxo RIOException junto ao seu marido, Louis Planés, com quem é casado há 21 anos e que compartilha a paternidade de Lucrécia e Vinicius, seus dois filhos adotivos.

Formado em uma relevante escola de comércio, e com ampla experiência como consultor de grandes empresas americanas, Cano se consolida como uma das personalidades mais influentes do cenário carioca – e nacional.

“Uns meses atrás tive a grande chance e privilégio de fazer um ensaio fotográfico com o talentoso fotógrafo JotaPê Félix, que trabalha muito com a DYO”, conta o empresário, sobre o convite (Foto: Pri Nicheli)

Responsável por promover eventos exclusivos e totalmente voltados a um público seleto do Rio de Janeiro e de outros países, a televisão então notou a relevância do empresário e o convidou a participar de diversos programas brasileiros, além do reality show francês Les Anges.

Feliz pelo convite feito pela DYO Magazine e prestes a celebrar 44 anos de vida, o apresentador fala sobre ilustrar a capa de dezembro da revista: “É uma honra poder ser capa da revista DYO, eles sempre têm modelos extremamente lindos, me sinto orgulhoso de poder representar a revista na véspera dos meus 44 anos e de mostrar que um pai gay de dois, com essa idade, pode se cuidar e ficar bonito”.

Além da televisão, Benjamin também é presente no Instagram, onde acumula mais de 340 mil seguidores e compartilha sua rotina de treinos físicos, festas e família; no TikTok, com mais de 24 mil seguidores; e no YouTube, onde apresenta o programa “Bonjour Bonjour”, em que visita lugares maravilhosos e secretos da capital carioca e entrevista celebridades.

“Me sinto orgulhoso de poder representar a revista na véspera dos meus 44 anos e de mostrar que um pai gay de dois, com essa idade, pode se cuidar e ficar bonito”, diz Benjamin (Foto: JotaPê Félix)

Para o ano que está chegando, o empresário já planeja muita coisa boa:

“Estou muito focado. A primeira coisa é continuar a criar laços com meu público brasileiro. Na minha linha, tenho: participar do RuPaul Drag Race como jurado – estamos trabalhando duro com minha equipe para isso acontecer, e estamos também trabalhando em cima de dois programas com os temas ‘imobiliário’ e ‘arquiteto’. E tem meu programa de lifestyle ‘Bonjour Bonjour’, que vai para a terceira temporada. Espero também que meu podcast ‘Papai(s)’ vá ao ar no início de 2023”, finaliza.