“Não sei se você entende” diz Antonio Tabet para Monark em debate sobre liberdade de expressão

Antonio Tabet (Porta dos Fundos e My News) dá “aula” a Monark sobre liberdade de expressão em podcast

Liberdade de expressão ou desserviço à população? Esta é a pergunta que fica quando o assunto está relacionado à posicionamentos com relação aos direitos das minorias, a postura do presidente Bolsonaro diante da pandemia de Covid 19 e a tantos outros assuntos que impactam diretamente a vida dos cidadãos. De uns tempos pra cá foi possível observar que muitos nomes que colecionam uma grande quantidade de seguidores e possuem um enorme engajamento nas redes sociais passaram a se posicionar contra o discurso politicamente correto, mas afinal, qual o limite da liberdade de expressão?

O Flow é um famoso podcast que conta com milhares de seguidores e não é a primeira vez que um dos apresentadores, o Monark se envolve em uma discussão relacionada ao tema. Com discurso simplista por parte do apresentador do Flow, desta vez, a discussão envolveu Antonio Tabet, que deu “aula” ao argumentar sobre a liberdade de expressão.

Monark comparou a homofobia com gostar de refrigerante. Antonio começou dizendo: “Um cara que fala assim: ‘eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista”. Logo Monark se posicionou: “E o cara que fala: ‘eu amo refrigerante, nossa, com açúcar então. Amo pra c*r*lh*, quero beber refrigerante e acho que todo mundo tinha que beber refrigerante”, completou Monark.

Em alguns momentos da discussão, Monark disse entender o que Tabet estava dizendo e ele rebateu: “Não sei se você me entende…” Antonio Tabet ainda ressaltou em sua argumentação que pessoas morrem e sofrem violência devido a estes discursos.

O tema vacina e o racismo também fizeram parte deste debate por estarem diretamente ligados a este cenário onde se confunde liberdade de expressão com desserviço à população.

Não é a primeira vez que o apresentador do Flow se posiciona de maneira controversa. Em outro episódio do podcast, sua discussão foi com Gabriela Prioli ao debaterem a educação no Brasil. Como diriam os usuários de redes sociais, a advogada “jantou” o influenciador.

É importante ressaltar que os discursos racistas e homofóbicos prejudicam toda uma população e que deve ser combatido. Assim como o movimento anti-vacinas e as fake News relacionadas a todos estes temas.

O bate-papo completo de Antonio Tabet e os apresentadores do podcast está disponível no canal de Youtube Flow.