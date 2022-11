Não perca a transmissão exclusiva de shows diretamente do Navio da Mix

O evento conta com diversos artistas, como Alok, Dubdogz, Jão, Meduza, Natiruts, Ludmilla e muitos outros e será transmitido no Youtube

O Grupo Mix anuncia, pela primeira vez, a transmissão exclusiva com imagens dos shows do Navio da Mix no Youtube. As atrações acontecem em alto mar durante os dias 24, 25 e 26 de novembro e devem contar com coberturas especiais realizadas em todas as redes sociais da Mix, com entrevistas e bastidores. O evento promete ser, novamente, um grande sucesso da marca.

Marcelo Camargo, diretor de marketing do Grupo Mix

Com 72 horas de diversão, os shows são realizados a bordo do MSC Fantasia, um dos navios mais modernos do mundo, proporcionando experiências únicas e marcantes, como o simulador de Fórmula 1, cinema 4D, cassino, minigolfe, shows de stand ups, restaurantes temáticos e muitas outras diversões.

O Navio da Mix é realizado anualmente, e neste ano, a sua saída acontece no dia 24, partindo da cidade de Santos. No mesmo dia, o Navio pretende proporcionar um ‘fan fest’ para celebrar o jogo do Brasil X Sérvia, que deve acontecer a partir das 16h.

Os shows são realizados a bordo do MSC Fantasia, um dos navios mais modernos do mundo

Segundo Marcelo Camargo, diretor de marketing do Grupo Mix, as transmissões no Youtube acontecem um dia após cada show, sendo nos dias 25 e 26 às 20h, e no dia 27, às 18h, no horário de Brasília.

“A transmissão é uma das ações que vamos realizar. Em nossas redes sociais, o público vai entrar no navio conosco, com bate-papos, entrevistas, bastidores, entre outros conteúdos exclusivos da Mix. Realizar coberturas desse nível em alto mar são bem complexas e por isso vamos contar com o apoio da nossa equipe, como a Juliana Molino (@julianamolino), Karina Andrade (@karinahutchece), Guilherme Pallesi (@guipaoficial) e Gisele Souza (@giisah).

As cotas de patrocínio do navio foram adquiridas pela Faculdade Anhanguera, Fiat e Tectoy. Já a produção do evento, fica a cargo da PromoAção.

Por conta da Black Friday, as cabines do navio estão com 30% de desconto. Use o cupom BLACK30OFF no site para ativar: Navio da Mix.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evento promete ser, novamente, um grande sucesso da Mix

Confira calendário completo dos shows do Navio da Mix 2022

24/11 – QUINTA-FEIRA

18h00 – Natiruts (festa verde e amarelo)

22h00 – Maiara e Maraísa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

00h00 – Pedro Sampaio

02h00 – Dubdogz

25/11 – SEXTA-FEIRA

18h00 – Jão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22h00 – João Gomes

00h00 – Zé Neto & Cristiano

02h00 – Léo Santana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

04h00 – Malifoo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

26/11 – SÁBADO

18h00 – Rooftime

21h00 – Gustavo Mioto

23h00 – Meduza

01h00 – Ludmilla

03h00 – Alok