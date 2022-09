Não é nada pessoal: podcast de Gabriel Perline e Arthur Pires traz Yani de Simone, a Mulher Filé, no episódio de estreia

A DJ e ex-participante da sexta e icônica temporada de A Fazenda abriu o coração e falou de temas sensíveis como a depressão pós-parto e as violências obstétricas sofridas no parto de Luna

O Podcast “Não é nada pessoal” já começou com tudo. Comandado pela dupla de amigos Gabriel Perline e Arthur Pires, a atração carrega um bordão que sempre é dito nos reality shows. “Mas no fundo sabemos que quando essa expressão é usada é porque é pessoal sim”, brincam. Então no primeiro episódio, o convidado não poderia deixar de ser um ex-participante de reality, né? Para o episódio de estreia a dupla trouxe a ex-A Fazenda 6, Yani Simone, a eterna Mulher Filé.

A dupla de amigos Gabriel Perline e Arthur Pires estreia o podcast “Não é nada pessoal”

Durante uma hora de bate-papo, a DJ falou sobre a carreira e os planos profissionais, mas os assuntos que mais chamaram atenção foram os relacionados à maternidade, depressão pós-parto e violência obstétrica. A mãe de Luna, que tem apenas sete meses, contou que foi induzida a fazer o parto cesárea mesmo tendo apresentado a ideia inicial de ter um parto normal e ainda não recebeu da clínica todos os serviços contratados para a ocasião. “Fui tratada igual uma cachorra”, desabafa.

A parte mais triste do relato de Filé, foi a revelação do fato que causou a depressão pós-parto. Por um erro da equipe médica, a DJ quase perdeu Luna durante o parto. “Minha filha foi parar na UTI, porque na hora que foi nascer ela emperrou e não saía, ficou sem respirar. Ela poderia, por conta disso, ter sequelas para o resto da vida dela. Graças a Deus não tem. Isso me chocou muito. Toda vez que eu imaginava que eu poderia ter perdido minha filha por causa de 3 minutos… Aquilo me deixou mal”, recorda.

Desde o período de depressão que viveu, foi a primeira vez que Mulher Filé falou sobre o assunto de forma pública. “Eu paguei quarto particular com acompanhante e fiquei das 9h às 16h agonizando numa cadeira sentada, tendo dilatação ali mesmo. Tudo foi muito traumático. Fiquei ali sofrendo, dilatando sentada na cadeira quietinha. Até que eu comecei a falar: ‘Eu não aguento mais’. Estava com 6 dedos de dilatação, sentada numa cadeira. Sendo que eu paguei pra ter água caindo nas minhas costas. Eles falavam no hospital que não tinha vaga. Tinha que esperar. Demorou demais”, relata.

Yani de Simone, a Mulher Filé, ex-participante da icônica A Fazenda 6 foi a convidada do episódio de estreia de “Não é nada pessoal”

