Conheça o Gyn House, reality show apresentado por Nanna Chara

A competição – Gyn House – terá anônimos e subcelebridades entre os participantes deste reality show

A influenciadora digital Nanna Chara está entre os assuntos mais comentados da web. O motivo é porque a influencer será apresentadora e uma das organizadoras, juntamente com seu marido Leonardo do maior reality show do estado de Goiás, o Gyn House. Entre os competidores, há subcelebridades e anônimos.



Nanna conta que não imaginava que uma vaga no reality fosse tão desejada.

“Começamos a Gyn House, reality show com um sonho de proporcionar a mim e as personalidades do reality em ter notoriedade e visibilidade, mas jamais imaginei que tomaria essa proporção tão grande. São milhares de pessoas na portaria do meu condomínio e do escritório da organização com carro elétrico e faixas pedindo uma vaga para entrar no reality”

O reality Gyn House já tem data marcada para estreia, dia 4 de novembro. Ele terá duração de um mês, finalizando em 4 de dezembro.

“A fama não subiu minha cabeça. Quero dar o melhor de mim como apresentadora e também proporcionar para nossos telespectadores o melhor conteúdo que possa existir”, adianta.

Além da fama de uma grande apresentadora de um grande reality show, Nanna continuará com suas obras sociais e com seu projeto “Desistir Jamais”.



O Gyn House, através da apresentadora que é uma das idealizadoras do reality também tem sua função social, que é ajudar crianças e famílias carentes. O que já conta muitos pontos a favor, pois ajudar o próximo é um ato de solidariedade e amor.

“Minha meta é ajudar o próximo em toda e quaisquer ocasiões”, finaliza.