Nader Khalil: Apresentador do Cidade Alerta Maringá comemora audiência e renovação de contrato

“Fazer a diferença na vida das pessoas é mais do que um lema – é um compromisso de vida”, compartilhou o jornalista.

Nader Khalil, renomado apresentador do “Cidade Alerta Maringá”, é uma figura de destaque no cenário jornalístico, consolidando uma carreira marcada por experiências variadas e conquistas notáveis. Com uma trajetória que inclui passagens como editor, repórter e apresentador de Esportes da RBS TV em Criciúma entre 1998 e 2004, com coberturas para a TV Globo e Sport TV, Nader Khalil é um profissional de grande relevância.

Nascido em Brasília, o jornalista passou por Florianópolis antes de chegar à Rede Record, onde se destacou como um dos principais apresentadores do “Cidade Alerta Maringá”. Sua experiência internacional e versatilidade na área investigativa contribuíram para sua consagração entre as maiores audiências da emissora.

Em uma entrevista exclusiva, Nader Khalil compartilhou sua visão sobre o papel fundamental do “Cidade Alerta Maringá” na comunidade local. Ele ressaltou o compromisso de informar não apenas sobre notícias policiais, mas também sobre temas relevantes que impactam a vida das pessoas. A preocupação em fornecer serviços e orientações práticas, como alertas sobre vencimento de impostos, destaca a abordagem abrangente do programa.

“Acredito que somos um dos principais canais de informação para quem chega em casa querendo saber o que aconteceu durante o dia, não só na região de Maringá, mas em todo o estado e até mesmo no país”, afirmou o apresentador.

Diante do dinamismo da mídia, Nader Khalil destacou a importância da interatividade com a audiência, utilizando plataformas como o YouTube para envolver o público. Ele descreveu como a transmissão ao vivo no YouTube antes do programa permitia uma interação descontraída, trazendo os telespectadores para os bastidores. A participação ativa da audiência nas redes sociais, incluindo Instagram, WhatsApp e Facebook, demonstra o comprometimento do apresentador com o engajamento do público.

“Adaptação foi o maior desafio para mim como jornalista. É preciso entender que não sabemos tudo, e diante das fake news, busco constantemente conhecimento para não apenas informar, mas fazer a diferença na vida das pessoas”, enfatizou Nader Khalil.

Nader Khalil compartilhou sua perspectiva sobre o início de 2024, destacando seu profissionalismo e consolidação na região de Maringá. Ele ressaltou a adaptação constante como fundamental em sua carreira, passando por diversos setores do jornalismo. O apresentador expressou gratidão pela recepção calorosa da comunidade local, evidenciada pelas palavras dos telespectadores que o consideram parte da região.

“A palavra que define esse momento é ‘obrigado’. Agradeço por acreditar, por permitir que eu faça a diferença na vida das pessoas e da sociedade”, expressou Nader Khalil.

Além de seu papel como apresentador, Nader Khalil destacou o impacto positivo do “Cidade Alerta Maringá” na comunidade, promovendo a participação ativa dos cidadãos. O programa incentivou a denúncia de crimes, identificação de criminosos e até mesmo denúncias ambientais, demonstrando como a participação cidadã pode contribuir para a segurança e bem-estar da sociedade.