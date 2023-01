Na volta ás aulas, BIC promove roda de discussão para ‘Escrever o Futuro’ do mundo da educação

Bate-papo contará com a presença de especialistas em educação e mediação do ator Júlio Rocha

Com o retorno às aulas cada vez mais próximo, a BIC, líder mundial em artigos de papelaria, isqueiros e barbeadores, promove o tradicional evento anual de Volta às Aulas, com o tema “Vamos Escrever o Futuro Juntos”. O evento acontecerá na quarta-feira, 18 de janeiro, no Farol Santander, em São Paulo, a partir das 10h.

Fernanda Pessoa, professora e CEO do Fernanda Pessoa Grupo Educacional

Nesta edição especial, que será transmitida pelo link exclusivo, nomes reconhecidos do segmento da educação debaterão tendências do setor para o ano.

Fernanda Pessoa, professora e CEO do Fernanda Pessoa Grupo Educacional, e Monique Gonçalves, Psicopedagoga e especialista em Literatura Infantil, falarão sobre “Desenvolvimento Cognitivo e Expressão Infantil” e “A importância da Arte & Criatividade na expressão humana”.

Entre os debates relacionados à infância, a psicopedagoga Monique Gonçalves irá apresentar algumas soluções práticas para estimular a arte e criatividade nas crianças atualmente.

Monique Gonçalves, Psicopedagoga e especialista em Literatura Infantil

De acordo com a especialista, “é preciso que o próprio adulto seja também criativo, pois em um ambiente tão tecnológico como o nosso é hoje, as crianças precisam realmente sentir-se parte de um processo da construção das ideias e isso requer, dos adultos, a paciência para auxiliar neste caminho.

Desligar os Tablets, smartphones e pôr a “mão na massa” faz toda a diferença!”. Os trabalhos manuais são aliados na construção da criatividade, pois é exatamente neste momento que a criança cria as suas hipóteses, faz, refaz, transforma, e aprende através da sua própria experiência concreta.

Outro importante tema a ser debatido é a democratização da educação, uma das missões da BIC no Brasil e no mundo. Rhayann Vasconcelos, CEO do Acelere Enem, e João Paulo Malara, Fundador do aplicativo New School, apresentarão dados referentes à realidade da Educação no Brasil, assim como algumas iniciativas para ampliar o acesso à educação.

A roda de conversa também contará com a presença de Rodrigo Iasi, Diretor de Marketing da BIC, que será responsável por apresentar o portfólio de produtos, lançamentos, como lançamento de produtos como a caneta Dual Tip Highlighter e o kit O Poder das Cores. Os produtos BIC acompanham as fases da vida de seus consumidores, desde o desenvolvimento cognitivo até a expressão humana. Durante a conversa serão discutidas algumas dessas fases e como a BIC faz parte delas.

Serviço:

Evento Volta Às Aulas BIC 2023

Data: 18/01/2023

Horário: a partir das 10:00h

Link de transmissão: Link