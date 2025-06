Na Semana do Meio Ambiente, Pedro Scooby participa de iniciativa socioambiental na Audi Center Alphaville

Na Semana do Meio Ambiente, o surfista Pedro Scooby, embaixador da Audi do Brasil, participou nesta quarta-feira (04/06) de uma iniciativa socioambiental na concessionária Audi Center Alphaville, na região de Barueri e Santana do Parnaíba, em São Paulo. O objetivo foi realizar a montagem de soluções compactas de energia que serão montadas com os comunitários no fim deste mês em comunidades com acesso limitado à eletricidade no interior da Amazônia. Além do atleta, estiveram presentes colaboradores que participarão das atividades na região Norte do país entre os dias 26 e 30 de junho.

Pedro Scooby participa de iniciativa socioambiental na Audi Center Alphaville.

A oficina de montagem realizada na Audi Center Alphaville integra o cronograma de atividades do Projeto Litro de Luz, realizado em parceria pela Audi do Brasil, ONG Litro de Luz e a Audi Environmental Foundation – braço filantrópico da AUDI AG que apoia projetos inovadores em prol do meio ambiente. Neste ano, serão fornecidas quase 200 soluções de energia compactas, entre lampiões e postes solares, para 177 famílias e mais de 600 pessoas, que vivem nas comunidades de Santa Izabel, São Francisco e Nova Esperança do Apuaú, situada às margens do Rio Apuaú – afluente do Rio Negro, na Amazônia

“O projeto Litro de Luz integra a estratégia de ESG da Audi do Brasil e estamos orgulhosos em chegar à quarta edição com mais de duas mil pessoas beneficiadas. Transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento, tecnologia e sustentabilidade faz parte de nossa missão e estamos empolgados com mais uma edição dessa importante ação social”, destaca Paula Barreiros, responsável por Compliance, Qualidade & ESG na Audi do Brasil.

Pedro Scooby, é embaixador da Audi Brasil, marcou presença no evento

“Para nós, da Audi Center Alphaville, é uma enorme satisfação fazer parte de iniciativas como o Projeto Litro de Luz, que traduzem, na prática, o nosso compromisso com a responsabilidade socioambiental. Mais do que vender veículos premium, queremos ser agentes de transformação, promovendo ações que levem dignidade, tecnologia e sustentabilidade para comunidades que mais precisam. Ver nossa concessionária ser palco de projetos como esse, com a participação do Pedro Scooby e de voluntários engajados, reforça o papel da Audi em construir um futuro mais justo e sustentável. Essa é apenas uma das diversas iniciativas que apoiamos com orgulho. Em 2024, plantamos mais de 2.800 árvores, número que corresponde à quantidade de veículos vendidos pelo Grupo BEXP ao longo do ano, reafirmando nosso compromisso com a preservação ambiental. Além disso, somos parceiros do Projeto Pescar Audi e Porsche, que capacita jovens em situação de vulnerabilidade. Temos orgulho em dizer que a Audi Center Alphaville é hoje o maior empregador de talentos formados por esse programa, com sete jovens já integrados ao nosso grupo.” Diz Jadna de Andrade, gestora de pós-vendas, na Audi Center Alphaville.

“Eu fico muito feliz de conseguir, por meio do meu trabalho e da visibilidade que conquistei nos últimos anos, poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. Esse projeto da Audi do Brasil e da ONG Litro de Luz é muito importante pois traz maior segurança para as pessoas que vivem em comunidades onde não há fornecimento total de energia”, afirma Pedro Scooby, embaixador da marca das quatro argolas no Brasil.

O Projeto Litro de Luz é uma parceria com a ONG Litro de Luz e a Audi Environmental Foundation.

Scooby é reconhecido por seu engajamento social e atitudes solidárias. Em 2024, o surfista viajou ao Rio Grande do Sul e levou o jet ski para ajudar no resgate de pessoas das enchentes que afetaram a região. Além disso, está constantemente envolvido em ações de sustentabilidade, que também favoreceram famílias em situação de vulnerabilidade.

Nos anos anteriores, o projeto atuou nas regiões da Amazônia (2022), Cananéia e Ilha do Cardoso (2023) e Baixo Xingu (2024). No total das quatro edições incluindo 2025, o projeto já beneficiou cerca de 2.400 pessoas. Além disso, no período participaram das ações 31 voluntários da Audi do Brasil e 75 voluntários da ONG Litro de Luz, que tiveram a possibilidade de experimentar um intercâmbio cultural com as comunidades locais.

No Brasil, cerca de 2 milhões de brasileiros não têm acesso à eletricidade, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia de 2019. Globalmente, 733 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade, conforme relatório produzido em 2022 pelo Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD), em parceria com a Agência Internacional de Energia (IEA) e a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). Segundo o estudo, a previsão é de que, no atual ritmo de eletrificação, cerca de 8% da população mundial – aproximadamente 670 milhões de pessoa – permanecerá sem acesso à eletricidade em 2030.