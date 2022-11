Na Rebolada: Single de sucesso do grupo “Os Quebradeiras” toca em horário nobre da TV Globo

Sucesso no streaming, com mais de 3 milhões de ouvintes, e milhares de seguidores nas redes sociais, o grupo “Os Quebradeiras” já colhe os frutos de muito trabalho e dedicação. Desta vez, o hit “Na Rebolada”, marcou presença no horário nobre da TV Globo, em “Travessia”, na última quinta-feira (03).

Na cena exibida na trama das 21h, a personagem Silene, interpretada pela atriz Aoxi, mostra a nova dancinha para Nunes, interpretado pelo ator Orã Figueiredo.

Logo que assistiram o hit na novela, os quatro jovens da periferia de Niterói comemoraram. “Imagina a gente lá e quebrando tudo? Eu gostei demais! Quando vi a cena, coloquei todos daqui de casa para assistir e foi algo que fiquei sem acreditar. Foi mais um sonho realizado”, diz RK, de 18 anos.

Zelé, de 19 anos, não escondeu a felicidade de poder ver um trabalho seu na TV Globo. “ Que momento incrível tô sem acreditar até agora. Explodimos nessa com muita perfeição e foi incrível assistir essa cena linda com a nossa música tocando e ainda na novela! Meu Deus do céu só tenho que agradecer a Deus porque realmente estou muito emocionado”, celebra ele.

Gustavinho, de 17 anos, é mais um integrante que ficou surpreso. “Estava na sala vendo a novela e quando de repente… pronto. A música tocou! Meu telefone não parava de receber mensagens e as pessoas me marcando no Instagram. Esqueça tudo”, comemora.

Sem acreditar, LC, de 23 anos, não acreditou que estava ouvindo o próprio hit em uma novela da TV Globo. “Na hora que tocou, eu gritei muito: “Caramba”. Todo mundo lá em casa começou a gritar e cantar também. Um sonho para nós”, completa o jovem.

O grupo é formado por Kauan Monteiro (Zelé), Gustavo Rosa (Gustavinho), Raphael Carlos (RK) e Lucas Alves (LC). O quarteto já colocou diversos famosos para dançar, dentre eles, Anitta, Ludmilla e o craque Neymar.