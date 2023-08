Na Globoplay , Xuxa enaltece Record e se deslumbra com o Dancing Brasil

“Estou muito feliz de estar livre”, disse a apresentadora sobre o momento vivido

Em gravação na Globoplay para o último episódio do documentário “Xuxa, o Documentário”, a apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre sua saída da Rede Globo e enalteceu a Record, se deslumbrando com seu programa, o Dancing Brasil, realizado pela emissora.

“Quando eu comecei a receber os ‘nãos’ eu já saquei que já estava num momento em que eles estavam saturando”, disse Xuxa sobre a saída da Globo Crédito: Reprodução Globoplay



As falas de Xuxa foram gravadas para o documentário que revisa toda a trajetória da Rainha dos Baixinhos e traz fatos nunca antes revelados, disponível no Globoplay.

“A Record deu um dos programas mais bonitos que eu fiz na minha vida”, afirmou a Rainha dos Baixinhos Crédito: Reprodução Globoplay



Em dado momento, Xuxa relembra como foi o período em que deixou a Globo depois de 29 anos. “Quando eu comecei a receber os ‘nãos’ eu já saquei que já estava num momento em que eles estavam saturando. Eu comecei a vir com projetos e comecei a receber não, não não. eu falei: eles não queriam, mas não queriam dizer ‘a gente não quer mais você, deixa ela falar que não quer mais ficar aqui’. Isso que eles começaram a fazer”, lembrou a Rainha dos Baixinhos.

“O Dancing é muito lindo, não vou cansar de dizer isso”, se derrete Xuxa Crédito: Reprodução Globoplay



Xuxa ainda revelou que ao deixar a emissora, não passava pela sua cabeça trabalhar em outra emissora. “Eu não imaginei que iria sair dali e iria pra outra televisão”, contou. A Rainha dos Baixinhos ainda fez uma forte revelação:”Eu estava infeliz na Globo”, disse.

“Eu tenho muito respeito pela Globo, tenho carinho imenso pela Record”, conta Crédito: Reprodução Globoplay



Após acertar com a Rede Record, Xuxa deu início a um novo momento em sua carreira. Na emissora, ela apresentou os programas Xuxa Meneghel, The Four Brasil e Dancing Brasil. Estrelando este último, ela disse ter se realizado. “Eu tenho muito respeito pela Globo, tenho carinho imenso pela Record por ter dito ‘eu quero você aqui feliz’. Me deu um dos programas mais bonitos que eu fiz na minha vida, que é o Dancing, que é muito lindo, não vou cansar de dizer isso”, contou.



“Estou muito feliz de estar livre”, afirmou a Rainha dos Baixinhos sobre o atual momento vivido.