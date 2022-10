Na Florida, Agustín Fernandez aposta na carreira internacional e público latino 

O empresário e influencer está apostando no público latino



Agustín Fernandez inaugurou recentemente o centro de distribuição da sua linha de cosméticos em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, de onde faz envio mundial de seus produtos. O empresário e influencer está apostando na carreira internacional e público latino.



“Becky merece todo sucesso que vem conquistando”, disse o Beauty specialist.

No final de semana, um encontro com Becky G, uma das maiores artistas latino-americanas num café em Miami ilustrou a passagem de Agustín pelos EUA.



“Fiquei impressionado com a beleza e o carisma dela. Também me chocou saber o quanto ela admira meu trabalho e me acompanha nas redes sociais. Linda , simpática e talentosa. Becky merece todo sucesso que vem conquistando”, disse o Beauty specialist.