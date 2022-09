Na 74ª edição do Primetime Emmy Awards, HBO Max é a plataforma campeã

Serviço de streaming do grupo Warner Bros Discovery garantiu 38 vitórias com títulos de sucesso como Succession, Hacks, The White Lotus, Euphoria e muitos outros

O 74º Prêmio Emmy®️ aconteceu na última segunda-feira, 12 de setembro e a HBO e a HBO Max, junto ao grupo Warner Bros Discovery, estão em clima de comemoração. A HBO Max recebeu um total de 12 vitórias na noite em 6 originais: Euphoria, Hacks, Jerrod Carmichael: Rothaniel, Last Week Tonight with John Oliver, Succession e The White Lotus.

Jennifer Coolidge – Melhor Atriz



As vitórias da HBO Max nesta noite, mais os 26 Emmys conquistados nas cerimônias de Creative Arts, fizeram com que a HBO Max se tornasse o campeão da noite, o serviço de streaming mais premiado com o Emmy, com 38 vitórias em 13 originais este ano. Isso marca a vigésima primeira vez que a marca HBO ganhou o maior número de Emmys em um determinado ano.

Murray Bartlett – Melhor Ator

Veja os destaques do Primetime Emmy®️ da noite depremiação:

5 prêmios para THE WHITE LOTUS, incluindo Melhor Série Limitada ou Filme ou Antologia (Mike White, Produtor Executivo; David Bernad, Produtor Executivo; Nick Hall, Produtor Executivo e Mark Kamine, Co-Produtor Executivo), Melhor Atriz Melhor Ator em Série ou Film Limited ou Antologia (Jennifer Coolidge), Melhor Ator em Série ou Filme Limitada ou Antologia (Murray Bartlett), Melhor Diretor em Série ou Filme Limitada ou Antologia (Mike White) e Melhor Guia em Série ou Filme Limitado ou Antologia ( Mike Branco).

3 prêmios para SUCCESSION, incluindo Melhor Série Dramática (Jesse Armstrong, Produtor Executivo; Adam McKay, Produtor Executivo; Will Ferrell, Produtor Executivo; Frank Rich, Produtor Executivo; Kevin Messick, Produtor Executivo; Mark Mylod, Produtor Executivo; Jane Tranter, Produtor Executivo; Tony Roche, Produtor Executivo; Scott Ferguson, Produtor Executivo; Jon Brown, Produtor Executivo; Lucy Prebble, Produtor Executivo; Will Tracy, Produtor Executivo; Georgia Pritchett, Co-Produtor Executivo; Ted Cohen, Co-Produtor Executivo; Susan Soon He Stanton, Produtor Supervisor; Dara Schnapper, Produtora Supervisora; Gabrielle Mahon, Produzida por Francesca Gardiner, Consultora Produtora), Melhor Ator em Série Dramática (Matthew Macfadyen) e Melhor Guia em Série Dramática (Jesse Armstrong).

Melhor Roteiro para um especial de comédia foi para Jerrod Carmichael? Rothaniel

1 prêmio para HACKS, de Melhor Atriz Principal em Série de Comédia (Jean Smart).

1 prêmio para EUPHORIA, para Zendaya como Melhor Atriz em Série Dramática.

1º prêmio para Las, para Melhor Série de Entrevistas (John Oliver, Produtor Executivo; Tim Carvell, Produtor Executivo; Liz Stanton, Produtor Executivo; Jeremy Tchaban, Produtor Co-Executivo; Catherine Owens, Produtor Supervisor; Christopher Werner, Produtora Supervisora; Laura L. Griffin, Produtora; Kate Mullaney, Produtora; Matt Passet, Produtor; Marian Wang, Produtora e Charles Wilson, Produtor), sendo esta a sétima vitória consecutiva nesta categoria para esta série.

1 prêmio para JERROD CARMICHAEL: ROTHANIEL, para Melhor Roteiro para um Especial de Comédia (Jerrod Carmichael).