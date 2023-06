MWM surpreende o mercado com lançamento revolucionário e apresenta motores de popa a diesel MWM no Rio Boat Show 2023

Descubra as vantagens dos motores e sua aplicação no segmento marítimo

A MWM, renomada empresa do setor de soluções em descarbonização, energia elétrica e marítimos, está mais uma vez inovando e reforçando sua presença no mercado náutico. Durante a 24ª edição do Rio Boat Show, um dos eventos mais aguardados do segmento, a empresa apresentou sua mais recente novidade: os primeiros motores de popa a diesel do mercado nacional.

Em parceria com a fabricante sueca de motores OXE Marine, a MWM trouxe ao Brasil essa revolucionária tecnologia que promete transformar a indústria marítima. Os motores de popa a diesel oferecem uma série de vantagens em comparação aos modelos convencionais a gasolina. Com variação de potência entre 150 e 300 hp, esses motores proporcionam significativamente mais torque, emissões reduzidas de Gases de Efeito Estufa (GEE), melhor consumo de combustível, confiabilidade muito superior e menores custos operacionais.

Além dos motores de popa a diesel, a MWM também apresentou suas linhas de propulsão integrada e geração de energia marítima, reforçando sua completa oferta de soluções para o setor náutico. A empresa destacou ainda sua ampla linha de peças de reposição para embarcações de lazer e trabalho, demonstrando o compromisso em atender às necessidades do exigente público do segmento.

Expansão da MWM e seus motores a diesel estão transformando a indústria marítima

Cristian Malevic, diretor da Unidade de Soluções em Descarbonização, Energia Elétrica e Marítimos, expressou sua satisfação com a parceria entre a MWM e a OXE Marine, ressaltando a importância de oferecer produtos e soluções que superem as expectativas do mercado náutico. Ele afirmou: “Estamos atentos às necessidades deste segmento e seguiremos desenvolvendo produtos e soluções que atendam cada vez mais às demandas do mercado.”

O Rio Boat Show 2023, realizado na Marina da Glória, proporcionou o cenário perfeito para a apresentação dos motores de popa a diesel da MWM. Com a bela Baía de Guanabara como pano de fundo, o evento reuniu as principais marcas do setor e esperou mais de 35 mil visitantes ao longo dos nove dias de exposição.

Os motores de popa a diesel da MWM estão disponíveis em diferentes potências, de 150 a 300 hp, oferecendo opções para diversas aplicações no mercado náutico. A empresa também conta com uma linha completa de motores de 250 a 500 hp de potência, incluindo sistemas de arrefecimento fechado, turboalimentação, controle eletrônico e opções de transmissão de força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cristian Malevic, diretor da Unidade de Soluções em Descarbonização, Energia Elétrica e Marítimos

Além disso, a MWM comercializa os controladores e telas específicas para o segmento náutico, em parceria com a Deep Sea Electronics, empresa reconhecida pelos controladores de grupos geradores. Esses produtos garantem monitoramento e controle precisos dos sistemas de propulsão, com recursos avançados e proteção contra entrada de impurezas e água.

Com seu lançamento revolucionário, a MWM reafirma seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade para o mercado náutico. Os motores de popa a diesel representam um avanço significativo no setor, proporcionando maior eficiência, menor impacto ambiental e um desempenho superior. A empresa está pronta para atender à demanda crescente e continuar a liderar a indústria marítima com suas soluções de ponta.