Músico do Vale do Paraíba lança “Canto pra não Esquecer”

Projeto liderado por João Oliveira trabalha um intercâmbio cultural de ritmos e sotaques do jongo e da congada com convidados especiais

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, João Oliveira, lança próximo dia 19 de agosto o álbum Canto pra não esquecer, que valoriza a identidade cultural de algumas das tradições populares afro-brasileiras que resistem na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e será lançado pelo Selo Alvorada Brasileira, que pertence ao amigo, cantor e compositor Chico Teixeira.



O projeto Contemplado no edital PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 42/2021 – PRÊMIO POR HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO EM MÚSICA, foi idealizado por João Oliveira em parceria com a produtora cultural Luciana Passarini, traz releituras de composições do Mestre Totonho (Jongo do Tamandaré – Guaratinguetá), do Mestre de tradições afro-brasileiras, Mestre Lumumba (São Luiz do Paraitinga), e de Dona Tó do Jongo, representada por suas filhas Fatinha e Regina, responsáveis por manterem viva a memória da matriarca da família e referência do Jongo na comunidade do Tamandaré.



Além desses Mestres e Mestras, o projeto conta também com a participação dos instrumentistas: Kabé Pinheiro, Sidney Filho, Everton Campos, Tete Leal (Espanha), dos cantores Gustavo Lessa, Ela Canineo, Pedro Freire e Ariella e da compositora, arte-educadora e multi-instrumentista Mô Maiê.

O disco é resultado de um processo de criação que envolve pesquisas, entrevistas, registros fotográficos e audiovisuais que foram realizados a partir do encontro musical entre João Oliveira, o Mestre Totonho, as jongueiras Fatinha e Regina (Jongo do Tamandaré) e o Mestre Lumumba e por isso também resultou em um videoclipe e um mini documentário que explica os ritmos musicais presentes no disco, bem como mostra os bastidores das gravações, tudo recheado com depoimentos de todos os participantes. “Canto pra não esquecer” é um canto de resgate, de respeito e de admiração às manifestações culturais populares. É a formação de um grande coro, que chega para somar e fortalecer a continuidade destas tradições.”, afirma a produtora cultural Luciana Passarini.

O álbum de 10 faixas conta com arranjos e produção musical do próprio João Oliveira. O músico estuda as manifestações populares afro-brasileiras há décadas.“É preciso defender a importância do conhecimento, da valorização e da preservação das manifestações culturais tradicionais, para que elas possam manter-se vivas nas suas mais variadas formas e expressões”Canto pra não esquecer” é a união de muitas vozes que carregam nas notas a identidade de um povo.”, finaliza.

João Oliveira foi contemplado no edital PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 42/2021 – PRÊMIO POR HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO EM MÚSICA – Artistas.

Faixas do Projeto:

1 – Katete (Poesia: Mo Maie/ Intérprete Beatriz Passarini) / 2 – Quando eu saí lá de casa (Dona Tô do Jongo) / 3 – Vovó (Mestre Totonho) / 4 – Vem pra rua (Domínio Público) / 5 – Passinho (Domínio Público) / 6 – Tiraram o coco do meu coqueiro (Mestre Totonho) / 7 – Mataram meu boi no pasto (Mestre Totonho) / 8 – Chora Sino (Mestre Totonho) / 9 – Alvorada (Mestre Lumumba) / 10 – Anjo da guarda (Domínio Público)

Teaser Canto Para Não Esquecer: https://www.youtube.com/watch?v=HfyLi3E5-Z0