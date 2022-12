Museu do Amanhã lança podcast sobre a atuação de mulheres na ciência

A produção realizada por professoras e alunas de escolas públicas brasileiras traz entrevistas com pesquisadoras de diversos campos de conhecimento

O podcast Vocações, fruto de programa de formação realizado pelo Museu do Amanhã com patrocínio da White Martins, acaba de chegar às plataformas de streaming de áudio. O projeto selecionou cinco professoras de escolas públicas brasileiras, uma de cada região do país, para um ciclo de aprendizagem sobre todas as etapas da criação de um podcast e também sobre a relação entre gênero e ciência.

Junto às suas alunas, elas produziram onze episódios que trazem entrevistas de pesquisadoras brasileiras dos diferentes campos do conhecimento que tenham vivido na região onde as escolas estão situadas. A produção tem como objetivo investigar as histórias, feitos e conquistas dessas mulheres, além de fortalecer o sentimento de identidade. Os onze episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio.

“Reconhecendo que a importância de aumentarmos as referências de cientistas mulheres durante a educação básica para incentivar meninas e adolescentes a seguirem carreiras científicas, o Museu do Amanhã se uniu a escolas públicas brasileiras para mostrar o protagonismo das mulheres na ciência, além de debater os desafios que se apresentam na carreira destas pesquisadoras e seus feitos enquanto pesquisadoras”, afirma Davi Bonela, gerente de Desenvolvimento Científico do Museu do Amanhã.

“Esta parceria com o Museu do Amanhã está em linha com o propósito da White Martins de promover a diversidade e a inclusão nas comunidades onde atua. Por meio do Projeto Vocações, estudantes da educação básica tiveram a oportunidade de se aproximar do universo das mulheres cientistas, ampliando as possibilidades de carreira para meninas e adolescentes que buscam a evolução em um mercado preponderantemente masculino. Ao mesmo tempo, professoras das escolas públicas selecionadas também puderam aprender sobre produção de podcasts, desde o roteiro até a distribuição do material em áudio”, enfatiza a diretora-executiva de Talentos e Sustentabilidade da White Martins, Anna Paula Rezende.

As professoras contempladas participaram de um treinamento on-line com carga horária de 15h para desenvolver os episódios do podcast e também receberam insumos técnicos para a execução do projeto, que resultará, ainda, em um e-book com conteúdos de formação sobre a produção de podcasts.

