Museu de grandes novidades:  “Estórias do Mandu II … e outras histórias”, novo livro de Didu Toledo, homenageia a cidade de Pouso Alegre

O autor octagenário que também é historiador, jornalista, museólogo e advogado, EduardoToledo, conhecido popularmente como Didu Toledo, lançou a sua sexta obra na última sexta-feira (23)

Pouso Alegre, cidade do sul de minas com mais de 150 mil habitantes, tem muita história para contar. E segundo o autor Eduardo Toledo -ou apenas Didu Toledo, como é mais conhecido- tem muitas estórias também. Pensando nisso, a sexta obra do autor intitulada “Estórias do Mandu II… e outras histórias” homenageia a cidade mineira e contextualiza os leitores dos fatos históricos, muitos deles inéditos, achados no acervo de Didu.

Para o lançamento dessa obra memorável, o Clube Literário e Recreativo de Pouso Alegre recebeu Didu Toledo com a presença da elite cultural da cidade, na última sexta-feira (23). Estórias do Mandu é um projeto pensado e cuidadosamente elaborado que tornou-se uma rica fonte de pesquisas desde o ano 2000 quando passou a integrar o site Pouso Alegre Passado e Presente desenvolvido pela TV UAI.

“Estórias do Mandu II… e outras histórias” homenageia a cidade mineira e contextualiza os leitores dos fatos históricos, muitos deles inéditos, achados no acervo de Didu (Foto: Rosy Pantaleão – Tv Uai)

Com intuito de resgatar também a cultura pousoalegrense, dos fatos marcantes e, principalmente, unindo passado e presente, a segunda edição de Estórias do Mandu vai ainda mais longe, ao mostrar o trabalho e a trajetória do povo que ajudou a construir e desenvolver o Bairro do Distrito do Mandu Novo na Pouso Alegre de hoje. Para Didu Toledo, “os livros sobre as histórias – e estórias – de Pouso Alegre é fruto do desejo que desperte, principalmente nos jovens e crianças, a descoberta e valorização da nossa história”, almeja.

Mesmo após 425 anos do início da cidade e os quase 174 anos de emancipação política, aos 80 anos Eduardo Toledo continua estudando e descobrindo em seu “museu pessoal”, herdado de seus antepassados, momentos que reforçam a importância de Pouso Alegre para o país. Em seus arquivos, além de jornais com 110 anos de idade perfeitamente preservados, estão documentos, fotos e pinturas que revelam desde os primeiros moradores à atualidade.

O autor destacou ainda que contou com a colaboração de Graziela Brianezi, presidente da OAB Pouso Alegre e de várias famílias que cederam documentos e fatos históricos que hoje fazem parte dos seus arquivos. O livro é dedicado a seu avô, Eduardo Carlos Vilhena do Amaral – considerado por muitos como o mais importante filho de Pouso Alegre – que iniciou sua carreira como vereador e presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, prefeito de Pouso Alegre, deputado estadual de Minas, deputado federal por Minas, senador por Minas Gerais, vice-governador, culminando como governador de Minas Gerais.

Amor por Pouso Alegre

Durante o lançamento, o livro foi ofertado e autografado a todos os presentes. E em breve também estará à venda com a renda integralmente doada a instituições de caridade.

Para o vereador Arlindo Motta, que esteve presente no evento para representar a Câmara, “o momento foi de emoção e alegria, ler sobre os nossos antepassados e mostrar aos jovens como se deu a construção e quem foram os pilares importantes da nossa história com a finalidade de entender o nosso passado para explicar o presente, é motivo para nos orgulharmos ao saber de onde viemos”, declarou.

Durante o lançamento, o livro foi ofertado e autografado a todos os presentes (Foto: Rosy Pantaleão – Tv Uai)

Para o artista Lúcio Marques e o professor Ronaldo Dias, incentivadores da Cultura, “a história, a cultura, começa a partir do ser humano, e é isso o que mostra o livro de Didu Toledo”, concordaram.

O comentário geral entre os presentes foi que se tratava de um livro especial do Didu, pois por meio dele foi possível descobrir relatos sobre o município, de uma maneira encantadora, com recordações de detalhes históricos e esquecidos. Um dos pontos mais comentados foi do obelisco tradicional e ainda não tombado que homenageia figuras importantes da história cultural de Pouso Alegre. O monumento erguido no cemitério municipal abriga restos mortais de grandes professores e poetas da cidade.