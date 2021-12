Museu abre inscrições para curso gratuito e on-line sobre arquitetura e sustentabilidade

O tema será “Da natureza tropical ao colapso ambiental”

O Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia (MuBE) abriu inscrições para uma super oportunidade para arquitetos e amantes da arquitetura. A equipe preparou um curso on-line e gratuito dos dias 8 a 9 de dezembro com o tema “Da natureza tropical ao colapso ambiental: identidade cultural, arquitetura e urbanismo no Século XXI”.

As mudanças climáticas globais é tema da exposição atualmente em cartaz “Por um sopro de fúria e esperança”



O curso abordará os desafios da arquitetura e das cidades brasileiras frente aos impactos das mudanças climáticas. As aulas serão ministradas via aplicativo Zoom e pessoas de todo o Brasil podem se inscrever.



O modo como historicamente as ocupações humanas adquiriram forma e significado cultural é a questão central do curso



Atualmente, o MuBE está com uma exposição referente ao tema do curso, com o nome “Por um sopro de fúria e esperança”. As aulas serão ministradas pelo arquiteto e urbanista, Renato Anelli, que é mestre e doutor em História. Interessados podem se inscrever pelo link do Sympla, que está disponível no site do museu. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de recebimento das inscrições.

O MuBE foi criado a partir da concessão do terreno, situado entre a Avenida Europa e a Rua Alemanha, no ano de 1986



“A consciência da gravidade dos impactos das mudanças climáticas vem produzindo novos parâmetros para a arquitetura, urbanismo e paisagismo ao redor do mundo. A resiliência dos assentamentos humanos, em especial dos mais vulneráveis, exige o desenvolvimento de novas técnicas para o habitar”, reflete Renato Anelli.

Serviço:

Aulas: 8/12 e 9/12, das 18h às 20h

Local: Via aplicativo zoom

Valor: Gratuito

Inscrição: através do Sympla. Link no site

Este curso dará certificado de participação válido para comprovação de horas complementares a seus participantes.