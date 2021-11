Musa fitness, Patricia Santos, conta segredo do corpão e opina sobre padrão de beleza

“O importante é eu me sentir bem e assim, como qualquer outra mulher, ser feliz com o seu biotipo físico”, acredita a musa fitness

Quem acompanha a musa fitness Patrícia Santos nas redes sociais sabe que ela é dona de um corpo saradíssimo. Ela conta que para manter o shape e ter uma pele bonita não existe uma fórmula mágica.



“Creio que não exista uma receita milagrosa mas acredito que o segredo mesmo é ter equilíbrio em tudo na vida .Uma pele bonita e consequentemente um corpo bonito depende de um conjunto de fatores: alimentação saudável, uma boa noite de sono, idas rotineiras à academia, beber muita água , entre outros cuidados. Aposto muito em tratamentos estéticos faciais e corporais que hoje fazem parte da minha vida. Como todo mundo sabe, a lei da gravidade é implacável – não tem jeito, com o tempo a gente tem que cuidar mesmo pra deixar tudo no lugar”, acredita.

Musa contou que manter sua rotina regrada é fundamental para ter um estilo de vida saudável | Ivan



Patrícia diz que manter sua rotina regrada é fundamental para ter um estilo de vida saudável. “Minha rotina é fundamental para que eu possa me regrar e isso existe quando a pessoa mantém uma constância nos treinos, o que é ótimo para melhorar as articulações, flexibilidade, fortalecer a massa muscular, manter o corpo ativo e forte. Além disso, a prática de atividades físicas me ajuda e contribui com a minha saúde mental, pois traz benefícios para o meu humor e autoestima. Procuro sempre manter uma rotina até mesmo para que o meu corpo e mente acostume e não seja algo pesado que seja leve e fácil de seguir”, revela a modelo, que depois de 2 anos seguindo uma dieta regrada, agora se permite comer besteiras.



“No início quando comecei a trabalhar o meu corpo para alcançar o meu objetivo, não me dava o luxo de comer besteiras. Eu tinha a certeza de onde gostaria de chegar e me mantive firme e sabia que depois colheria os frutos .Depois de dois anos seguindo regradamente minha rotina alimentar e de treinos comecei a me dar o luxo de uma vez por semana incluir alimentos fora da minha dieta, como doce frituras e massas de farinha branca, que pra mim é um dos maiores vilões da dieta”.

Musa fitness ainda comentou sobre mudanças saudáveis e padrão de beleza | Ivan

A musa fitness também opinou sobre padrão de beleza. “Hoje em dia mudou muito essa questão de padronizar o que é beleza. Mas vejo que isso vem mudando muito e deixa a própria mulher se identificar com seu corpo e ser feliz como gostaria de ser. Mas acredito que vai melhorar muito ainda e não aprovo essa questão de padrão. Beleza é muito relativo. Eu mesma não consigo agradar a todos. Muitos acham lindo um corpo com definições muscular outros não gostam ao contrário. Mas o importante é eu me sentir bem assim como qualquer outra mulher ser feliz com o seu biotipo físico. Se ela estiver feliz isso que importa”, pondera.